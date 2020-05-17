Епифаний проводит онлайн-молитву против коронавируса: видео

Сегодня глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводит всеукраинскую онлайн-молитву. Об этом сообщает пресс-служба церкви в Facebook.

Молитва против эпидемии началась в 09:00.

Реклама В тренде Геращенко рассказал, какие новые спецсредства получит украинская полиция

"Мы постепенно идем к завершению карантина, наблюдая, как возрождается социальная жизнь вокруг, приобретая свой привычный ритм. Впрочем, не стоит забывать, что распространение опасной болезни еще не преодолено. Мы должны быть осмотрительными и беречь своих близких, ведь благополучие общества зависит от личной ответственности каждого из нас. Помните, что наша совместная молитва имеет большую силу, ведь Бог благотворит в нашей жизни, когда мы искренне просим о его помощи", – говорится в сообщении ПЦУ.

Ранее Епифаний обращался к украинцам в связи с эпидемией. Он отмечал, что испытания из-за коронавируса и ограничительных мер для борьбы с ним побуждает украинцев переосмыслить простые ценности – мы заново учимся ценить общение друг с другом и заботу о ближнем.

Смотрите также, как Украина впервые праздновала Пасху в онлайн-режиме. На богослужения в церкви никого не пускали из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама