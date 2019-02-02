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Епифаний рассказал, почему интронизация состоится в день его рождения

Вчера, 19:10

В православной традиции священнослужители не отмечают торжественно свой день рождения, отметил глава ПЦУ

Епифаний. Фото из открытых источников
Епифаний. Фото из открытых источников.
Епифаний рассказал, почему интронизация состоится в день его рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f5/7d9/5c52f57d95de3.jpg Украина В православной традиции священнослужители не отмечают торжественно свой день рождения, отметил глава ПЦУ

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подтвердил, что интронизация состоится в день его рождения – 3 февраля. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"После получения Томоса на Фанаре возник вопрос, что нужно провести интронизацию, то есть, чтобы предстоятель уже полноценно стал на киевскую кафедру, возглавил Украинскую православную церковь. Была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а сочетать уже и день интронизации, и день рождения",- сказал Епифаний, добавив, что "поэтому и был уже так символично выбран этот день – 3 февраля".

Он также отметил, что в православной традиции священнослужители не отмечают торжественно свой день рождения, а больше внимания обращают "на день своего небесного покровителя, на день ангела".

"Это большая ответственность, это дар Божий, которым меня Господь сподобил. Потому что выбрав этот путь в свое время, начиная с монашества, я дал обет Богу, что буду до конца выполнять его волю и нести послушание церкви. И церковь всегда возлагала на меня определенные ответственные звена служения. И с тех пор, выполняя то, что возлагала на меня церковь, в конце концов, на Соборе меня избрали предстоятелем единой Поместной православной церкви", - отметил Епифаний.

Ранее мы сообщали, что Порошенко примет участие в интронизации Епифания.

Как известно, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию Томос для Православной церкви Украины. Украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко прибыла во Вселенский патриархат и приняла участие в Торжественной церемонии получения Томоса и освящения воды.

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Тег предстоятель, интронизация, томос, Епифаний, ПЦУ

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