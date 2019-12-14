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Епифаний заявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

14 декабря, 13:37

Заявление митрополит сделал на заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины

Епифаний. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Епифаний. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины сообщил о ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Об этом в Facebook сообщил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что год назад была образована поместная Православная церковь Украины, главой которой был избран Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский.

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Напомним, не так давно в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке. Богослужение провели в храме святителя и чудотворца Николая иерархи Православной церкви Украины. В мероприятии участвовали украинская община Стамбула, заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и Генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Читайте также материал сайта "Сегодня": "Объединительный собор украинских православных церквей: главные подробности, фото и видео".

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