Эпикур – бренд, который задает стандарты

Команда Epikur продолжает жить в ритме «энергии хватит на все» и менять рынок куриного мяса в Украине

Благодаря преимуществу во вкусе, аромате, отсутствию антибиотиков, других вредных добавок и даже упаковке, в которой хранится продукт – "Эпикур" стал любимым выбором для сотен тысяч семей. Бренд активно продолжает свою здоровую экспансию рынка, задавая правила игры конкурентам.

Компания первая доказала, что производство куриного мяса без антибиотиков возможно и в Украине. Во многом благодаря активности "Эпикур" скоро это станет стандартом уже для всех промышленных производителей курятины. Также бренд одним из первых уделил внимание созданию качественной упаковки продукта.

Герметичный барьерный лоток, наполненный специальной смесью атмосферных газов, позволил хранить куриное мясо, при соблюдении температурного режима, до 7 дней без заморозки. Прозрачная и плотная пленка позволяет потребителю увидеть и оценить состояние куриного мяса еще до покупки.

Эти инновации, вплоть до дизайна и даже фирменного цвета "Эпикур" начали копировать или мимикрировать другие компании. Многие потребители начали уже путать ТМ, ведь визуально они стали похожими.

Однако решение "Эпикур" изменить дизайн совместно с креативным агентством Fedoriv решило эту проблему. Теперь потребитель точно знает, как отличить любимый бренд от стандартного предложения. Упаковка не утратила свои свойства, а стала спортивней, ярче и заметней для потребителей.

Еще одной инновацией от "Эпикур" стал выпуск маринадов без консервантов. "Маринованный кур" не имеет аналогов в Украине, поскольку не содержит примесей, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Состав продукта базируется исключительно на органических составляющих (травах и масле) без всяких других примесей.

Вкус каждого из 4-х продуктов был разработан технологами с учетом потребностей потребителей.

Маринады "Эпикур" являются всесезонным продуктом, легко и быстро их готовить не только на природе, а и дома!

Рынок Украины меняется, появляются новые правила, повышаются стандарты, люди хотят покупать качественные продукты, а там, где есть спрос – всегда будет предложение.

С каждым годом продукция "Эпикур" была ближе для каждой семьи. Уже сейчас товар представлен практически во всех национальных и региональных торговых сетях: "Ашан", "Метро", "Новус", "АТБ", "Фози", "Фора", "Мегамаркет", "Билла" и других.

Список и адреса ближайших к вам супермаркетов – смотрите здесь https://t.me/EpiStyleBot

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