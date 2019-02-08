Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне

Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила

Епископ Одесский Павел. Фото: romfea.gr.

Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db9/7a3/5c5db97a3848c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db9/7a3/5c5db97a3848c.jpg 2019-02-08T19:24:00+02:00 Украина Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила

Епископ Одесский Павел стал первым представителем Православной церкви Украины, который совершил Божественную литургию на Афоне, горе, которая считается среди православных христиан святой.

Как сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea, служение проходило 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила.

Портал отмечает, что Пантократор был одним из тех афонских монастырей, которые поддержали создание в Украине поместной церкви, а также выступил за отправку делегации от Афона на церемонию интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания.

Напомним, на этой неделе состоялся первый Священный Синод ПЦУ, на котором было принято решение, что почетный патриарх церкви, постоянный член Священного Синода Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Также мы писали, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Как объяснил сам митрополит, это не совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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