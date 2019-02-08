Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне

Сегодня, 19:24

Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила

Епископ Одесский Павел. Фото: romfea.gr
Епископ Одесский Павел. Фото: romfea.gr.
Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db9/7a3/5c5db97a3848c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db9/7a3/5c5db97a3848c.jpg Украина Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила

Епископ Одесский Павел стал первым представителем Православной церкви Украины, который совершил Божественную литургию на Афоне, горе, которая считается среди православных христиан святой.

Как сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea, служение проходило 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила.

Портал отмечает, что Пантократор был одним из тех афонских монастырей, которые поддержали создание в Украине поместной церкви, а также выступил за отправку делегации от Афона на церемонию интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания.

Напомним, на этой неделе состоялся первый Священный Синод ПЦУ, на котором было принято решение, что почетный патриарх церкви, постоянный член Священного Синода Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Также мы писали, 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Как объяснил сам митрополит, это не совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег религия, монастырь, афон, литургия, ПЦУ, Православная церковь Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

Вчера, 02:59

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол"

Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ

3 февраля, 15:50

Предстоятель ПЦУ заверил, что многие украинские священники практически выживают

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

3 февраля, 13:20

Порошенко пригласил Православную церковь Украины к партнерству

Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ вступил в силу: что это значит

31 января, 09:30

Один из важных моментов – изменение подчиненности не лишает права собственности общины на церковное имущество

Иерусалимский патриархат поддержал Украину – СМИ

21 января, 19:40

Заместитель патриарха Иерусалимского Феофила III передал Петру Порошенко слова поддержки на встрече в Иерусалиме

Епифаний рассказал, когда ПЦУ получит статус патриархата

23 января, 21:57

Митрополит подчеркнул, что самое главное, чтобы Православная церковь Украины "достойно служила Богу"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм