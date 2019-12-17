Эпоха рейдерства в Украине закончилась: в Минюсте сделали заявление

Малюська признал, что проблема отсутствия громких дел и наказаний для рейдеров на самом деле существует

Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

В Украине уже не действуют рейдерские группы, хотя иногда встречаются единичные случаи рейдерства. Об этом сообщил Министр юстиции Денис Малюська, который ранее заявил, что ему не хватает зарплаты, сообщает "Украинская правда".

"О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено. Бывают единичные случаи когда кто-то, где-то на каком-то мелком объекте ... разовый случай. Это все еще происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Малюська отметил, что проблема отсутствия громких дел и наказаний для рейдеров на самом деле существует. Однако Минюст не отвечает за правоохранительные органы, которые должны работать в этом направлении.

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Со своей стороны министр пообещал "теплый прием" рейдерам в пенитенциарных учреждениях.

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Ранее сообщалось, что правительство планирует запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства.

Напомним, президент ВладимирЗеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Президент призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:

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