Эрдоган и Зеленский: что подписали президенты, а что – нет

С сотрудничеством в военной сфере все в порядке. Зона свободной торговли – в перспективе

Зеленский и Эрдоган / Фото: president.gov.ua

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Визит в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана, как и ожидалось, оказался достаточно результативным. Что не удивительно. Нынешнее состояние взаимоотношений можно образно охарактеризовать следующим образом: Турцию и Украину разделяет Черное море, а больше ничего не разделяет. А раз противоречий нет, почему бы двум странам не сотрудничать?

Разумеется, как в отношениях между любыми двумя странами, чьи лидеры стараются соблюсти национальные интересы своего государства, есть вопросы, по которым стороны хотели бы увидеть больших уступок от партнера. Но это вопросы здорового прагматичного торга: каких-либо проблем или взаимных претензий, уходящих корнями в историю, в отношениях между странами не наблюдается.

Взаимоотношения между Турцией и Украиной, отметим, всегда были ровные. Особо сблизились позиции государств после аннексии Россией Крыма. Президенту Петру Порошенко удалось наладить хорошие личные отношения с турецким коллегой, и это стало залогом многих позитивных событий – начиная с освобождения Кремлем лидеров крымскотатарского Меджлиса, заканчивая созданием Православной церкви Украины. Были опасения, что со сменой власти в Украине взаимоотношения между государствами могут охладеть. Но этого не случилось: президент Владимир Зеленский сумел установить хороший контакт с Реджепом Эрдоганом. И сотрудничество стран вышло на еще более высокий уровень. Чему подтверждением – и результаты нынешнего визита.

Военные договорились

Как и предполагалось, ключевые договоренности в ходе визита касались сотрудничества между странами в военной сфере. Так, министр обороны Украины Андрей Загороднюк и входивший в состав турецкой делегации министр финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак подписали Генеральное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере обороны.

"В ближайшее время планируется визит делегации Министерства обороны Украины и представителей предприятий оборонной промышленности в Турцию. Уже в марте мы будем иметь честь принимать в Киеве министра национальной обороны Турецкой Республики с официальным визитом, во время которого обсудим первые шаги на пути практической реализации положений настоящего соглашения", – отметил по итогам подписания документа министр обороны Украины.

Как позже написал на своей странице в Facebook Андрей Загороднюк, сотрудничество с турецкими партнерами "поможет повысить уровень безопасности на наших морских южных границах – в акватории Черного моря". А также улучшит возможности противовоздушной обороны.

Министр конкретизировал, что подписанное Генеральное соглашение расширяет сотрудничество по следующим направлениям:

• совместное производство высокоточных противотанковых средств

• ремонт и эксплуатация вертолетов

• поставка авиационных двигателей

• сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам

• транспортная авиация и тренажерные комплексы.

Также по результатам переговоров был подписан протокол о финансовой помощи. Как отмечает Офис президента, документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных Сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) на приобретение турецких товаров военного и двойного назначения.

Военным сотрудничеством стороны не ограничились, представители турецкой стороны и руководители украинских министерств и ведомств подписали еще целый ряд двусторонних документов. Надо полагать, подготовка к их подписанию началась еще летом прошлого года, когда в Турции с официальным визитом побывал Владимир Зеленский. В Киеве же все увидели уже результат многомесячной работы.

Из подписанных документов стоит выделить соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, подписанное главой МВД Украины Арсеном Аваковым и замминистра внутренних дел Турции Мухтерем Индже. Также подписаны меморандумы о сотрудничестве между украинскими и турецкими спасателями и между архивными учреждениями двух стран.

ЗСТ нет, но перспективы просматриваются

Скромнее оказались результаты переговоров по экономическим направлениям. Ключевой документ, над которым уже много лет работают две стороны, Соглашение о зоне свободной торговли, как и предполагал сайт "Сегодня", подписан не был.

Впрочем, шансов на это было мало: буквально накануне СМИ цитировали слова посла Украины в Турции о том, что согласовано 95% положений договора. Но вот по оставшимся 5% (надо полагать, наиболее принципиальным для обеих сторон) дискуссии продолжаются.

В итоге на переговорах в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан подписали лишь Меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о Соглашении о зоне свободной торговли. Борьба за наиболее выгодный вариант Соглашения еще не завершена.

Тем не менее как турецкая, так и украинская сторона понимают, что в случае подписания взаимоприемлемого варианта выиграют все.

"Мы немало говорили об общем настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас действительно очень амбициозная цель – повысить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов (сейчас – около 4 млрд, – авт.). Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом Соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", – отметил после переговоров президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одним важным вопросом, поднятым на переговорах, стал вопрос поставок каспийского газа в Украину через газопровод TANAP. В принципе, новый Трансанатолийский газопровод, построенный специально для поставок каспийского газа в Европу в обход России, на сегодня законтрактован полностью. Но с учетом того, что мощности газопровода будут постепенно расширяться (с 16 млрд кубов до 31 млрд кубов в 2026 году, а в перспективе – до 60 млрд кубов), TANAP очень перспективен для Украины с точки зрения диверсификации поставок газа.

Турция поможет с освобождением политзаключенных?

И, конечно, в ходе переговоров были зафиксированы близкие взгляды сторон на многие политические процессы. Реджеп Эрдоган продемонстрировал неизменность позиций в вопросе Крыма и Донбасса, отметив, что Турция "полностью поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым".

В ходе переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана поднимались вопросы нарушения прав украинцев, проживающих в аннексированном Крыму. К сожалению, у Украины и даже Евросоюза сегодня мало рычагов, чтобы хоть как-то влиять на действия оккупанта на полуострове. В то же время Турция может решать с Россией очень сложные вопросы, что Анкара уже демонстрировала на примере упомянутого освобождения крымскотатарских лидеров.

Отдельно стороны обсудили процесс переговоров между Россией и Украиной об освобождении украинцев, все еще пребывающих в кремлевских застенках.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных – граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации… Мы, вся команда, очень тяжело над этим работаем. И действительно, большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной и которые находятся на территории РФ, – это крымские татары", – рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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