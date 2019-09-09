ЕС и США жестко отреагировали на проведение "выборов" в Крыму

Брюссель и Вашингтон выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Мир не признает "выборы" в Крыму / Фото: AFP

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Россией украинского Крыма и Севастополя, поэтому не признает проведение так называемых "местных выборов". Об этом говорится в заявлении официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – заключили в ЕС.

Посольство США в Украине также осуждает проведение Российской Федерацией на временно оккупированной территории АР Крым так называемых "местных выборов".

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"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении посольства в Twitter.

Ранее председатель Меджлиса крымскотараского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму большинство жителей бойкотировали незаконные так называемые "выборы местных депутатов", организованные РФ.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", – написал Чубаров.

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По его словам, на избирательные участки не пришли многие из тех, кто "еще 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях".

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", – добавил глава Меджлиса.

Напомним, что 8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы".

В свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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