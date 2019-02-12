Образование в Евросоюзе: как стать студентом, пройти стажировку и практику

У молодежи из Украины есть возможность стать волонтерами, присоединившись к Европейскому корпусу солидарности

Фото: Pixabay

Образование в Евросоюзе: как стать студентом, пройти стажировку и практику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09f/9bc/5c409f9bc195d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09f/9bc/5c409f9bc195d.jpg 2019-02-12T16:03:00+02:00 Украина У молодежи из Украины есть возможность стать волонтерами, присоединившись к Европейскому корпусу солидарности

В Украине существуют программы, которые позволяют украинской молодежи учиться в Европе. Одной из таких программ является Erasmus+.

Все желающие могут воспользоваться программой обмена студентов и получить степени бакалавра, магистра или доктора в университетах Европы.

У студентов из Украины есть возможность получать стипендии и льготы на проживания в общежитиях, пользования библиотеками и посещением мероприятий.

Кроме того, Erasmus+ дает возможность проходить производственную практику и стажировку с странах Евросоюза. Для молодежи также доступны участия в семинарах, дебатах, ролевых играх, спортивных мероприятиях.

Также есть возможность стать волонтером, присоединившись к Европейскому корпусу солидарности.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.

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