Образование в Евросоюзе: как стать студентом, пройти стажировку и практику
У молодежи из Украины есть возможность стать волонтерами, присоединившись к Европейскому корпусу солидарности
В Украине существуют программы, которые позволяют украинской молодежи учиться в Европе. Одной из таких программ является Erasmus+.
Все желающие могут воспользоваться программой обмена студентов и получить степени бакалавра, магистра или доктора в университетах Европы.
У студентов из Украины есть возможность получать стипендии и льготы на проживания в общежитиях, пользования библиотеками и посещением мероприятий.
Кроме того, Erasmus+ дает возможность проходить производственную практику и стажировку с странах Евросоюза. Для молодежи также доступны участия в семинарах, дебатах, ролевых играх, спортивных мероприятиях.
Также есть возможность стать волонтером, присоединившись к Европейскому корпусу солидарности.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.
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