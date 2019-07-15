ЕС рассмотрит ядерную сделку с Ираном, а суды Киева – апелляции Януковича и Вышинского: топ-темы дня

В понедельник, 15 июля, внимание СМИ будет приковано к нескольким темам, которые получат свое продолжение

Внимание украинской и мировой прессы в понедельник, 15 июля, будет обращено к нескольким важным темам, которые будут развиваться в течение дня.

В Апелляционном суде Киева на заседании по рассмотрению апелляции на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене суд назначит запасного судью по рассмотрению апелляции.

В Подольском районном суде Киева состоится рассмотрение дела бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В Страсбурге с 15 по 18 июля проходит пленарная сессия Европарламента.

В Брюсселе главы МИД 28 стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Ирана и совместного плана действий по ядерной программе, а также вокруг бурения Турцией газовых скважин в исключительной экономической зоне Кипра.

Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт ДСНС Украины представит отчет-прогноз на тему, какой будет погода во второй половине лета и начале осени 2019 года.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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