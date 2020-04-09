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Еще 100 тыс. ПЦР-тестов, за которые Ярославский заплатил $850 тыс., прибыли в Украину

9 апреля, 17:30

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Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй

Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $850 тыс. купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Еще 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй. Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: "Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса".

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил $1,15 млн за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств – по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек. А по результатам антикризисного совещания 19 марта в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на $2,4 млн необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: "Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает".

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Харьков ярославский коронавирус DCH ПЦР-тесты

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