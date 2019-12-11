Еще больше патрулей: в полиции рассказали, как борются с важной проблемой

Женщинам надо не бояться обращаться на «горячую линию» полиции, говорят в организации «Белая лента Украина»

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Реклама

В Украине продолжают ужесточать наказания за домашнее насилие. Недавно в Киеве вынесли первый приговор, причем по делу не о физическом насилии, а о психологическом – 33-летний киевлянин приговорен к трем месяцам тюрьмы за насилие в семье.

Как можно противостоять домашнему насилию, идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

А пресс-служба столичной прокуратуры рассказала подробности резонансного дела: "Злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей. До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене".

Несмотря на то, что сам прецедент говорит о позитивных изменениях в украинском законодательстве, не стоит забывать, что мужчина девять раз привлекался за домашнее насилие, но все правосудие ограничивалось административными протоколами, что не мешало ему продолжать свое психологическое давление.

Председатель правления ОО "Белая лента Украина" Вероника Мудрая рассказывает, что на страницу организации в Facebook ежедневно обращаются многие женщины.

"Очень часто эти обращения касаются того, что патрульная полиция в регионах еще не настолько быстро реагирует на вызовы. Поэтому надо совершенствовать имплементацию соответствующего закона на практическом уровне, а женщинам надо не бояться и обращаться на "горячую линию" полиции", — отметила руководительница организации.

В свою очередь, Елена Дашутина, которая занимается направлением противодействия домашнему насилию в Национальной полиции Украины, напомнила, что в сентябре была запущена сеть мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

"Это было сделано для того, чтобы полиция могла уделить больше внимания именно этой проблематике, потому что все начинается с семьи. Когда мы говорим об опасности на улицах или преступлениях, то очень часто это все исходит из семьи, в которой нет благополучия. Поэтому мы в дальнейшем будем вводить больше таких групп, поскольку их эффективность на сегодня значительная", — подчеркнула Дашутина.

Только на протяжении полутора месяцев 37 мобильных групп совершили 7000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2000 административных протоколов, провели 3000 превентивных мер и вынесли 1200 срочных запретительных предписаний.

Запланировано, что в 2020 году такие патрули мобильного реагирования начнут работать во всех городах, где население превышает 50 тыс. человек.

Эксперты подчеркивают, что о домашнем насилии нельзя молчать: это то, что может случиться с каждым, независимо от статуса, доходов или вероисповедания семьи. Если вы стали жертвой домашнего насилия, вы всегда можете обратиться в полицию или в правозащитные организации за помощью.

С мобильного телефона украинцы бесплатно могут звонить на номер 116-123 на национальную горячую линию ОО "Ла Страда-Украина" по вопросам предупреждения домашнего насилия. Там не только помогут, утешат, но и расскажут, что делать в различных критических ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Украине стали чаще заявлять о домашнем насилии и были названы цифры .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бьет — значит любит: домашнее насилие в Украине и как с ним борются" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама