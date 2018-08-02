Еще до начала войны Кремль готовил планы по Донбассу: глава СК РФ проговорился

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на заседании Координационного совета по вопросам оказания медпомощи детям юго-востока Украины и Сирийской Арабской Республики проговорился, что планы по Донбассу Москва начала строить еще до начала войны.

По его словам, алгоритм по якобы организации вывоза больных детей разрабатывался в феврале 2014 года, когда в Украине в это время происходили бурные события на Майдане с применением оружия, в которые вмешалась и Россия, отправив туда спецназ. После побега Экс-президента Януковича на востоке Украины начались волнения и захваты госучреждений.

Возможно, это совпадение, а может Москва готовилась уже оказывать "помощь" местному населению Донбасса. Вот что сказал сам Бастрыкин.

"Более четырех лет назад, в феврале 2014 года, Следственный комитет России совместно с Минздравом РФ и другими заинтересованными сторонами провел совещание в Ростове-на-Дону. Именно тогда был выработан совместный четкий алгоритм, выработанный совместно со специалистами Минздрава РФ, МЧС РФ, представителями благотворительных фондов, для перевозки тяжело больных детей с юго-востока Украины, нуждающихся в срочной высокотехнологичной медпомощи, в российские медучреждения".

Пользователи сети также связывают слова главы СК РФ о детях с подготовкой Москвы к вторжению в Украину.

"Бакстрыкин "напомнил" журналистам, что "совместный четкий алгоритм действий по организации перевозки тяжелобольных детей с юго-востока Украины в российские медицинские учреждения" был выработан еще, цитирую: "в феврале 2014 года", т.е. задолго до начала каких-либо боевых действий в Луганской и Донецкой областях Украины. Что-то и с Донбассом, как с Крымом, получилось. Янукович еще прочно сидел на Банковой, а медаль "За возвращение Крыма" уже завезли на склады. Янукович еще мирно дрых в Межигорье, а в Кремле уже составляли план, как будут "эвакуировать" из Донбасса в Россию украинских детей", – написал Андрей Плахонин.

Отметим, что к захвату чужих территорий Россия готовится заранее, что произошло и с Крымом. Как рассказывал ранее бывший так называемый "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый, аннексию полуострова готовили еще в 2004 году. Вторжение должно было быть осуществлено с помощью Черноморского флота РФ, однако его не пустили на крымскую базу и предотвратили аннексию.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.