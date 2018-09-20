"Еще немного, и пустили бы с молотка": Порошенко рассказал, как менялась украинская армия за годы войны

По словам президента, в 2019 году финансирование военных планируют увеличить на 37%.

В 2014 году только шесть тысяч военных могли защищать Украину во время агрессии РФ, ведь предыдущая власть распродавала украинскую армию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Раде с посланием к депутатам.

"Только 6000 готовых к бою воинов могли выставить ВСУ весной 2014 года, когда началась российская агрессия. Это не упрек военным. Это – приговор политикам, премьер-министрам и министрам обороны, которые годами транжирили оружие и имущество, разбазаривали военные городки, полигоны", – рассказал глава государства.

Президент отметил, что его предшественники "еще немного и пустили бы военных с молотка". В частности, летом 2014 года немало времени и денег приходилось тратить на еду, одежду, аптечки, шлемы, бронежилеты, которые для большинства частей были сняты с вооружения и их не планировали выпускать.

На данный момент, по словам Порошенко, обновление вооружений происходит в рамках стратегии импортозамещения, а раньше 50-70% вооружений поставлялись из России.

"Наша армия становится армией нового поколения, овладевает современные формы противоборства во всех сферах, как традиционных, так и новых, включая информационную и киберпространство", – заявил президент.

По мнению Порошенка, 3% ВВП на оборону – это много, но все равно меньше, чем у страны-агрессора, поэтому нужны "прорывные решения". Президент отметил, что требует от военного руководства "нестандартных ответов на действия противника", а Минобороны и Генштаб должны "ускорить достижение стандартов НАТО и полной совместимости с силами этого блока"

Кроме того,

"Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в следующем году будет увеличено на 37%. В октябре начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 тысяч солдат, часть в этом году, часть – уже в следуюющем", – уточнил президент.

Ранее мы писали о том, что временная следственная комиссия Верховной Рады начала работу по расследованию хищений в Вооруженных силах вследствие распродажи техники украинской армии в период с 2004 по 2017 годы.

Отметим, что после начала войны в 2014 году украинская армия существенно окрепла: появилось новое вооружение, а также значительно улучшилась подготовка военных. Мы писали ранее о том, как изменились ВСУ с начала войны на Донбассе.