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Еще один аэропорт в Италии "украинизировал" Киев, Одессу, Львов и Харьков

Сегодня, 19:41

Аэропорт Неаполя присоединился к онлайн-кампании МИД Украины CorrectUA

Фото: Pixabay

Спустя всего несколько дней после того, как аэропорт Милана поменял английское написание украинских городов, еще одна крупная международная воздушная гавань присоединилась к кампании украинского министерства иностранных дел CorrectUA.

Как сообщили 22 апреля на Facebook-странице кампании украинские дипломаты, речь идет об аэропорте итальянского Неаполя.

"Друзья, CorrectUA превратилась в действительно движущую силу, которая уверенно шагая вперед меняет все вокруг.
Это немалая заслуга каждого из вас, особенно украинских дипломатов, проводят плодотворную работу на местах!
Сегодня одним из таких положительных результатов работы является изменение #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa, #KharkivNotKharkov в аэропорту. Неаполь (Италия), где авиасообщение осуществляется с 107 аэропортами мира", – говорится на странице.

Фото: facebook.com/CorrectUA

Стоит отметить, что МИД запустил онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA в октябре 2018 года. Ее участникам предлагается присоединиться к корректированию правописания названий украинских города в иностранном написании.

Напомним, что ранее в этом месяце аналогичное решение принял аэропорт еще одного итальянского города – Бергамо. 

Кроме того, один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.

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Тег Киев, Италия, Одесса, Харьков, аэропорт, Львов, переименование, неаполь, украинизация

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