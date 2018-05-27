Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев

Штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Соответствующую прокламацию выдал губернатор штата Эрик Гретенс. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в соцсети Facebook.

"Спасибо народу США за солидарность и поддержку Украины в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", – отмечено в сообщении.

В посольстве также уточнили, что Миссури стал 11 штатом, который признал Голодомор геноцидом.

Напомним, 31 марта соответствующее решение о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа было принято штатом Массачусетс. За ним последовали Нью-Йорк и Канзас.

Голодомор 1932-1933 годов считают геноцидом украинского народа, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим потерям в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа такие страны: Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша и Венгрия. Некоторые государства осудили Голодомор как акт уничтожения человечества в официальных обращениях. Это Андорра, Аргентина, Бразилия, Ватикан, Испания, Италия, Словакия, США, Чехия, Чили.