Еще одна бригада морской пехоты появится в ВМС до конца октября

В настоящее время уже определены командир бригады и его заместители

Еще одну бригаду морской пехоты Украины планируется сформировать до конца октября. Об этом "Радио Свобода" сообщил командующий морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль.

В настоящее время уже определены командир бригады и его заместители, сейчас они находятся в пункте постоянной дислокации формирования. Речь идет о селе Дачном Беляевского района, примерно в 30 километрах от Одессы.

Специально для морских пехотинцев в Дачном создается военный городок современного образца – с общежитием улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитием для офицерского состава, спортивно-оздоровительным комплексом, медицинской частью.

В настоящее время в структуре Командования морской пехоты – бригада морской пехоты, артиллерийская бригада, три отдельных батальона морской пехоты, реактивный артиллерийский полк.

Согласно плану реформирования Военно-морских сил Украины, разделение ВМС на морское командование и командование морской пехоты было сделано в начале 2018 года для оптимизации управления отдельными направлениями. По словам генерал-майор Содоля, сейчас зона ответственности морской пехоты Украины – от Мариуполя до Болграда в Одесской области, около тысячи километров Азовского моря и более 1,7 тысячи Черного моря.

Как сообщалось, Украина в ближайшее время собирается усилить свою военную группировку в море и в прибережных районах на Азовском направлении.

А ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Более детально о морской пехоте читайте в материале "Черные дьяволы" из Украины: все, что нужно знать об украинских морпехах".