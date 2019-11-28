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Еще одна церковь сделала шаг к признанию Православной церкви Украины

28 ноября, 15:53

Митрополит из Болгарии посетил литургию, на которой поминали главу ПЦУ Епифания

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний / Фото: AFP

Вслед за Элладской и Александрийской еще одна автокефальная православная церковь приблизилась к признанию поместной церкви в Украине.

27 ноября архиерей Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Пловдивский Николай возглавил литургию, на которой зачитали имя предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Богослужение прошло в храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в греческом городе Лангада, сообщили в пресс-службе Лангадской митрополии Элладской православной церкви.

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Для участия в Божественной литургии митрополит Пловдивский вместе с другими священниками специально приехал из Болгарии.

Однако митрополита Киевского помянул не он лично. Это сделал диакон Элладской церкви, которая признала ПЦУ еще в конце октябряон зачитал диптих (перечень всех предстоятелей поместных церквей), пока Николай пребывал в алтаре.

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Стоит отметить, что отношение к автокефалии ПЦУ в Болгарской церкви довольно неоднозначное. Сам митрополит Николай является последовательным сторонником украинской автокефалии и даже порвал евхаристическое общение с другим болгарским архиереем – митрополитом Видинским Даниилом.

В декабре 2018 года Даниил отказался признавать Объединительный собор в Украине и назвал неканоническими действия Константинопольского патриарха Варфоломея, который предоставил Украине томос об автокефалии.

Напомним, что торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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Болгария литургия поместная церковь Епифаний ПЦУ Православная церковь Украины

Источник: Сегодня

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