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Еще одна курортная страна попала в "красную зону" коронавируса

10 июля, 13:47

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

МОЗ включил Болгарию в список "красных" стран

Украинцам, которые решили провести отпуск в Болгарии, теперь по возвращении придется отправиться в самоизоляцию.

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Согласно обновленному списку Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9 июля эта страна находится в "красной" зоне – в ней наблюдает 42 активных случая COVID-19.

Напомним, в "зеленой" зоне находятся страны, в которых на 100 тысяч населения приходится 40 и меньше болеющих. По возвращении из них карантин не требуется.

Таким образом, из шести популярных курортных стран, которые пускают украинцев, лишь две находятся в "зеленой" зоне – Турция (19,1) и Хорватия (22,8). А вот после Албании (42,8), Египта (51,3) и Черногории (99,2) придется пройти двухнедельную обсервацию либо воспользоваться приложением "Дій вдома".

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Не требуется самоизоляция или обсервация тем, кто после приезда сдаст негативный ПЦР-тест на COVID-19.

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В то же время, как уточнили в Государственном агентстве развития туризма Украины, для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию. Данная мера в настоящее время является широко распространенной и в других странах.

Напомним, что в Евросоюз туристов из Украины пока что не пускают – страна не соответствует эпидемиологическим нормам. Въехать в ЕС могут только отдельные категории граждан: проезжающие транзитом, студенты, отправляющиеся в рейс моряки либо заробитчане.

Украинцы не могут вернуться в Украину из-за карантина

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Албания Болгария Египет Турция Черногория отпуск карантин самоизоляция

Источник: Сегодня

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