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Еще одна смерть на Донбассе: что известно о погибшем бойце ВСУ

13 августа, 20:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Прощание с 50-летним бойцом пройдет на Кировоградщине

После того, как утром 13 августа на Донбассе подорвались украинские военные и ВСУ понесли потери, стали известны первые подробности трагедии.

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Погибшим оказался 50-летний боец 42-го батальона территориальной обороны, старший сержант Сергей Похович ("Седой"). Об этом "Громадському" рассказала пресс-секретарь Кировоградского областного военкомата Руслана Францишкевич.

По словам Францишкевич, военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время дежурства. По информации из различных источников, это произошло в 5:30 или в 9:45.

Трагедия произошла возле населённого пункта Вoдяное Ясиноватскoгo pайoна под Донецком.

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У Поховича остался отец, дочь и сын. Время и место прощания сейчас выясняются. Ориентировочно это будет в субботу, 15 августа, в селе Нoвoгpигopьевка Первая Кировоградской области, сообщает "Точка доступа".

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Командование объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки "Восток" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины, говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

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Донецк Донбасс ВСУ ато Водяное потери ВСУ

Источник: Сегодня

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