Еще одна украинка в Ухане попросила Зеленского о помощи: видео

Украинка Алина Аврамчук, которую из-за повышенной температуры отказались эвакуировать из эпицентра вспышки коронавируса – китайского Уханя - просит власти о помощи.

25-летняя студентка обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко и президенту Владимиру Зеленскому через Telegram-канал PavlovskyNews.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы очень хотим вернутся домой, и несмотря на то, что первый самолет уже улетел, мы остались здесь и мы с нетерпением ждем вашей помощи", – сказала она.

Ранее с аналогичной просьбой к главе государства обратился и хореограф Владислав Гарасюк, которому также отказали в эвакуации.

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Алина Аврамчук утверждает, что тесты подтвердили отсутствие у нее коронавируса, а ее температура стабильна в районе 36,6-37,1. Однако у нее началось воспаление в области почек.

Из-за риска заражения обращаться в уханьскую больницу ей опасно, поэтому Алина просит о срочной эвакуации домой.

"Мы не знаем, о нас вообще знают или нет. То, что нам говорят, что о нас знают, еще не значит, что нас будут спасать", – жалуется она.

По ее словам, посольство Украины оказывает оставленным украинцам поддержку, но не называет даже примерных сроков возвращения.

В то же время, как проходит обсервация украинцев и иностранцев, которых эвакуировали в санаторий МВД в Новых Санжарах, читайте в онлайн-хронике "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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