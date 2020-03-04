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Еще теплее, но с дождями: чем удивит погода украинцев 4 марта (карта)

4 марта, 07:28

Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла

В Украине в среду, 4 марта, будет облачно и тепло. В западных областях синоптики прогнозируют дожди, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"4 марта в большинстве западных областей облачно с прояснениями; временами дождь, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории переменная облачность, без осадков", – говорится в сообщении.

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С самого утра в северных и центральных областях будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно южный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне 14-19 градусов тепла. В западных областях и на побережье морей будет немного холоднее – 10-15 градусов тепла. А на Волыни, Львовщине и в Карпатах ожидаются 3-8 градусов тепла.

Ранее мы писали, что, несмотря на аномально теплую зиму, в апреле будет холодно до самой Пасхи. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

В тренде
Несмотря на аномально теплую зиму, в апреле будет холодно до самой Пасхи – синоптики

А тем временем в Днепровском районе Киева на клумбах уже распустились крокусы.

Каких бед совсем недавно натворила непогода в Украине – смотрите в сюжете:

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