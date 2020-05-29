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  1. Последние новости Украины

Еще трем областям Украины разрешили ослабить карантин

29 мая, 13:59

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сейчас к смягчению мер не готовы только четыре региона

Хотя в Украине и до сих пор бушует эпидемия коронавируса, смягчить противоэпидемические меры готовы еще в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Итак, ко второму этапу карантина смогут перейти Волынская, Закарпатская и Луганская области. Не готовы к смягчению мер в Украине сейчас только четыре региона:

  • Донецкая область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Черновицкая область;

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.

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Напомним, по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область. Тут число инфицированных уже превысило 3 тысячи. Но, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии в регионе было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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