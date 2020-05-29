Еще трем областям Украины разрешили ослабить карантин

Хотя в Украине и до сих пор бушует эпидемия коронавируса, смягчить противоэпидемические меры готовы еще в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Итак, ко второму этапу карантина смогут перейти Волынская, Закарпатская и Луганская области. Не готовы к смягчению мер в Украине сейчас только четыре региона:
- Донецкая область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область;
Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.
Напомним, по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область. Тут число инфицированных уже превысило 3 тысячи. Но, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии в регионе было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.
Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.
Придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк