Еще трем областям Украины разрешили ослабить карантин

Сейчас к смягчению мер не готовы только четыре региона

Хотя в Украине и до сих пор бушует эпидемия коронавируса, смягчить противоэпидемические меры готовы еще в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Итак, ко второму этапу карантина смогут перейти Волынская, Закарпатская и Луганская области. Не готовы к смягчению мер в Украине сейчас только четыре региона:

Донецкая область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область;

Именно в этих областях самое большое число зараженных и слишком загружены больницы.

Реклама

Напомним, по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область. Тут число инфицированных уже превысило 3 тысячи. Но, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии в регионе было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама