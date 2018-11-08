Еще трое моряков судна Меконг Спирит вернулись в Украину

Без топлива, света и воды 17 человек жили на судне больше года

В Украину вернулись еще трое украинских моряков – членов экипажа судна Mekong Spirit, подозреваемых в контрабанде товаров военного назначения в страны, которые находятся под санкциями ООН.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

"Сегодня три украинских моряка с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину. Спасибо за слаженную работу нашим консулам, которые шаг за шагом возвращают наших ребят домой", – написал Климкин.

Напомним, в ночь на субботу, 28 июля, в Одессу прилетели 12 членов экипажа контейнеровоза "Меконг Спирит", более года назад при странных обстоятельствах задержанного в Греции — им инкриминировались контрабанда оружия и нарушение правил перевозки опасных грузов.

Мы подробно рассказывали о перипетиях скандальной истории в материалах "SOS из Греции от наших моряков" и "Золотая клетка" капитана".

9 октября в МИД сообщили, что в учреждениях лишения свободы за границей удерживают более 290 украинских моряков.