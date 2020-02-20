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Если кто-то заболеет: в Кабмине рассказали, что будет с эвакуированными из Китая

20 февраля, 18:26

Стало известно, что будет в случае ухудшения самочувствия эвакуированных из Китая людей

Украинцы и иностранные граждане, которых эвакуировали из Китая 20 февраля, будут содержаться в условиях обсервации на протяжении 14 дней, а потом вернутся домой.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Также в Кабмине рассказали, что будет в случае ухудшения самочувствия кого-либо из эвакуированных во время карантина.

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"Если у кого-то появится подозрение на коронавирус, срок нахождения всех остальных эвакуированных продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус", - говорится в сообщении.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

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На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00 и 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новый Санжаров на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай эвакуация карантин коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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