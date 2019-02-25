Если курить спайсы, можно бредить месяцами: главврач наркодиспансера рассказал об опасности современных наркотиков

В Украине больше всего алкоголиков, а медмарихуана лучше в таблетках

Наркодиспансер. Пациентка, получающая бесплатный метадон в рамках спецпрограммы, принимает его под присмотром медсестры. Фото: А. Корчинский. Фото: Сегодня

Если курить спайсы, можно бредить месяцами: главврач наркодиспансера рассказал об опасности современных наркотиков Корчинский Александр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b7/c5d/5c73b7c5d4115.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b7/c5d/5c73b7c5d4115.png 2019-02-25T12:00:00+02:00 Украина В Украине больше всего алкоголиков, а медмарихуана лучше в таблетках

Заканчивая тему о наркотиках в современной Украине, мы беседуем с одним из главных специалистов по этой проблеме, главврачом муниципального наркодиспансера в Киеве, доктором Владимиром Ярым. Как ранее с главой Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андреем Кихтенко (см. "Сегодня" за 21 января и 4 февраля 2019 г.), говорим о зелье, которое в последнее время стало вытеснять привычные наркотики, — разных видах амфетаминов, спайсах, солях и так далее. Только теперь — с медицинской, а не полицейской точки зрения. Насколько это явление масштабно и опасно?

— Нельзя говорить, что столь популярные ранее опиаты сдали свои позиции, от них по-прежнему зависят многие люди, но в последнее время появились и даже вышли на первый план другие наркотики, на которые "подсело" множество потребителей, — говорит Владимир Владимирович. — Это стимуляторы. В первую очередь амфетамин. Впрочем, большей частью это неизвестно что под видом амфетамина, так как производится это зелье зачастую у нас, в кустарных условиях. Количество ингредиентов для его получения в два раза меньше, чем у метадона, так что производить проще. А если чего-то не хватает, могут и не положить в свое варево, потому на выходе получают некое вещество, с другой кристаллической решеткой, нежели у настоящего амфетамина. Это просто некое одурманивающее вещество, и на фоне его употребления у нас сегодня наблюдается огромное количество психозов. С настоящим амфетамином психозы, конечно, тоже бывают, но их гораздо меньше.

Чтобы было понятнее, расскажу немного о психозах. Классическая форма психоза происходит на фоне отмены алкоголя, то, что в народе называют белой горячкой или "белочкой". Человек неадекватен, ему мерещатся чудовища и такое прочее. А если говорить об амфетамине, то психоз развивается не на фоне отмены, а на фоне самого употребления. При этом тут не нужен стаж употребления, скажем, годами, как у алкоголика, психоз может развиться даже при единичном употреблении амфетамина. Признаки такие же, как у алкоголика при белой горячке, причем человек в таком состоянии несет угрозу, как себе, так и окружающим. Это тяжелое состояние, нередко бывают попытки суицида. Более того, даже по выходе из такого состояния человек может переживать нечто вроде шизофреноподобного состояния, чего мы, как правило, не наблюдаем у алкоголиков. К сожалению, это не всегда проходит, и мы в некоторых случаях трактуем случившееся с пациентом как нечто, граничащее с органическим поражением мозга.

Если же говорить о получивших в последнее время, к сожалению, довольно широкое распространение таких наркотических веществах, как так называемые спайсы или соли, то там ситуация еще тяжелее. Даже по выходе из психоза человека могут еще месяцами одолевать маниакально-бредовые идеи. Скажу проще: человек может месяцами верить в реалистичность тех галлюцинаций, которые у него были в период психоза, чего не бывает у алкоголиков. Теоретически есть вероятность даже того, что человек из этого состояния вообще не выйдет, хотя мы, врачи, делаем все, чтобы этого не случилось. Но не всегда к нам обращаются…

Ярый: "В последнее время на первый план вышли новые наркотики". Фото: А. Корчинский

Без контроля

Каверзность этих веществ, в отличие от опиатов, в том, что большая их часть не подлежит контролю, не попадает в перечень наркотических препаратов. Огромная проблема также в том, что эти вещества можно вводить в организм любым способом. Если опиаты вводятся в основном лишь внутривенно, то эти спайсы, соли и так далее можно вводить в мышцу, под кожу, интерназально, их можно глотать, растворять в других веществах… Хоть на завтрак есть! Можно курить в прямом виде или с помощью курительных смесей… Словом, как угодно.

Курительных смесей сегодня огромное количество. И тетрагидроканнабинол, который есть в марихуане, имеет к этим веществам очень опосредованное отношение. Как правило, в этих смесях вообще нет компонентов растительного происхождения, это все искусственные соединения. Либо иногда каннабис там есть, но он чем-то, скажем так, обрамлен. Словом, это химическая субстанция. Такие вещества — это всегда контрабанда, завозимая из определенных стран Юго-Восточной Азии. Поскольку уже несколько лет таких смесей в открытой продаже нет, применяются так называемые закладки, о которых можно прочитать где угодно: на стене, в подъезде, в гараже и так далее. Кстати, недавно в Киеве прошла целая акция по закрашиванию таких надписей, в которой приняли участие депутаты Киеврады, спортсмены, артисты… Но все не замажешь… Надписи отправляют желающих на определенные сайты, а там можно заказать желаемое. Переводят электронные деньги за "продукт" и получают адрес, где забрать "товар". То есть покупателю придет сообщение, мол, такой-то подъезд, справа от него труба, в пяти метрах от нее под скамейкой — закладка… Там может быть амфетамин или курительная смесь, то есть табак, пропитанный неким веществом. Как это курить, тоже существует немало способов, хоть цигарку сворачивай, хоть в кальян, хоть через трубочку из фольги…

"Крокодил". Из этих ингредиентов наркоманы готовят зелье. Фото: А. Корчинский

Миф о кокаине

Развею заблуждения насчет кокаина. Кое-кто утверждает, что, мол, употребляющие "кокс" нуждаются только в психологической помощи, якобы нет физического привыкания. Это очень большая неправда. Употребляющим кокаин людям требуется тоже до 10 дней медицинской помощи, и только потом помощь психологическая. Конечно, той самой "ломки", которая характерна для употребляющих опиоиды, в случае кокаина нет. Но есть другие, очень неприятные симптомы, например, гипервозбудимость, когда физическая оболочка человека не может приспособиться к страданиям психологическим. Самому, без врачей и лекарств, справиться с этим почти невозможно. Физически это очень тяжелые пациенты, они требуют серьезного медикаментозного лечения в стационаре. Да, мы применяем другие препараты, нежели, скажем, в случае героина, клиника другая, но лечение требуется обязательно. И таких пациентов у нас тоже немало, конечно, учитывая, что кокаин в Украине вообще мало распространен, скорее мы выступаем как страна-транзитер. Но это уже вопросы к правоохранителям, я сам пользуюсь в этом плане предоставленной ими информацией.

Схожая ситуация и с амфетаминами. "Ломки" тоже нет, но привыкание присутствует обязательно. Человеку плохо без наркотика, его тянет повторить… Механизм действия очень схож с кокаином, но, конечно, разная ценовая категория. Кокаин намного дороже.

Больше всего в нашей клинике, да и в других, людей, больных алкоголизмом. Среди наркоманов "первое" место занимают те, кто употребляет уличный метадон (см. публикацию от 10 декабря 2018 года. — Авт.), затем "амфетаминщики", потом идут те, кто употребляет наркотики в разных комбинациях, соли, спайсы (курительные смеси) и так далее. Но наша практика показывает, что людей, употребляющих, скажем, только соли, просто нет. Соль, кристаллическое вещество, которое можно употреблять любым способом, не является наркотиком выбора, всегда человек, кроме нее, употребляет что-то еще, "миксует", например, с амфетамином.

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Марихуана — только лечебная

Что касается дискуссионного на сегодня вопроса о возможности легального употребления марихуаны, то мое мнение таково. Разрешить можно, но лишь в медицинских целях (напомним, что на эту тему уже внесена петиция в Верховную Раду, до своего отстранения судом положительно высказалась за медицинскую марихуану также на то время и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. — Авт.). Например, для лечения эпилепсии, для купирования в некоторых случаях болевого синдрома и т. п. Есть для этого специальные схемы, рекомендации ВОЗ, но я углубляться сейчас не буду. Причем я сторонник ухода от традиционного метода применения каннабиса, то есть курения "травки". Ведь есть немалое количество таблетированных форм этого вещества. И вот их применение в медицинских целях считаю оправданным. Но не в свободном доступе, я отнюдь не за легализацию марихуаны. Думаю, наше общество еще к этому не готово. Я, как врач, откровенно говорю: приходится сталкиваться с людьми, которым употребление марихуаны создало огромное количество проблем в жизни. Физического плана, социального, духовного… Так что не все там безобидно. К тому же для подавляющего большинства наших пациентов именно марихуана была первым наркотиком, с которым они познакомились. А потом пошли опиаты или амфетамины… Но даже если человек долго употреблял только марихуану, у него тоже развиваются серьезные психиатрические проблемы. Например, развиваются органические изменения в головном мозге, это научно доказанный факт. Но при этом я говорю только о тех людях, которые приходят к нам за помощью. Возможно, на улице много таких, у которых проблем не возникало, к нам они не обращаются.

Метадон. Медицинский наркотик хранится только в сейфе лечебного учреждения, под строгим учетом. Фото: А. Корчинский

Об алкоголиках

К нам поступают люди, у которых уже сформирована химическая зависимость от алкоголя. С белой горячкой, алкогольным психозом… Это, конечно, крайняя форма заболевания. Что характерно, каждый год количество таких больных у нас стабильно, нет тенденции ни к увеличению их числа, ни к уменьшению. Примерно 2500 больных в год мы принимаем с этим диагнозом, с острым алкогольным психозом, то есть с белой горячкой. Это только наша больница! При том, что есть научные свидетельства: такое состояние наступает лишь у небольшого количества больных алкоголизмом (тут цифры ученых расходятся, называют от 1 до 10% от общего числа имеющих проблемы с алкоголем ). Представляете масштаб в обществе!

Любой алкоголик не знает меры в выпивке, это аксиома. Хотя я лично не признаю вообще каких-то безвредных и даже якобы полезных доз алкоголя. Их не существует. Мифом является и то, что будто бы, если пить дорогие напитки, а

лкоголиком не станешь. К нам попадают люди, пьющие денатурат, и люди, употребляющие дорогие коньяки и виски. И все они больны алкоголизмом. Конечно, вероятность отравления для пьющих дорогие напитки снижается, но это уже проблемы токсикологов, а не наши.

"Крокодила" (дезоморфин, добывали самодеятельно из кодеиносодержащих препаратов. — Авт.) сейчас практически нет, потому что метадон в разы дешевле и проще приобретается, его на улицах просто больше. По той же причине почти не встречается на рынке "ширка", разве что для собственного употребления, а не для продажи. Уличный метадон раз в пять дешевле (скажем, 1 мл "ширки" может стоить 150 гривен, а уличного метадона за эти деньги можно купить грамм). Точно так уменьшилось количество "винта" (первентин), ибо на улицах очень много амфетамина. Мы эту картину видим по числу наших пациентов.

Это еще хорошо, хотя мне, может, и нельзя так говорить, что у нас на улицах метадон, а не фентанил, как в США. Это тоже кустарного производства абсолютно синтетический наркотик, но более агрессивный, а по количеству передозировок просто лидер! За ним даже налаксон (препарат, спасающий от передоза, мы писали о нем ранее, 10 декабря 2018 г. — Авт.) не успевает, образно говоря, угнаться. Слава Богу, у нас он пока не получил широкого распространения. Есть немного на Западной Украине, куда попадает контрабандно.

Контроль. Эти тесты показывают, что употреблял наркоман. Фото: А. Корчинский

"Наркотики "с химией" самые страшные"

Подводя итог серии публикаций о борьбе с наркопреступностью в Украине, мы публикуем краткий комментарий на эту тему для "Сегодня" первого заместителя главы Нацполиции Украины — начальника криминальной полиции страны генерала Вячеслава Аброськина.

— Только сейчас у нас заканчивается процесс реформирования подразделения по такому противодействию. Избавились от тех сотрудников, которые сами погрязли в реализации, сбыте наркотиков, крышевании наркодилеров. Сейчас там командует талантливый молодой полковник Андрей Кихтенко. Андрей очень коммуникабельный, может построить диалог с иностранными коллегами, и сейчас техническое оснащение Департамента противодействия наркопреступности выше любого другого в Нацполиции. Основная задача департамента и его подразделений на местах — борьба с изготовлением и сбытом опасных наркотиков в больших размерах. В малых — это проблема территориальной полиции.

Одна из последних крупных операций — задержание свыше 5 кг кокаина в аэропорту "Борисполь". Перевозчик привез наркотик, специально упакованный в чемодане. Здесь его встречал гражданин Турции, который должен был "двинуть" зелье дальше для реализации в Украине, это не был транзит. Но мы помешали... Плани­руем в аэропортах нашей страны на постоянной основе организовать несение службы наших кинологов со специально обученными собаками.

Когда я был в Турции, коллеги мне рассказывали, что только за год изъяли свыше 15 тонн героина и кокаина у наркодельцов. Конечно, часть такого потока попадает и к нам, например, через Одессу. Но все же самые страшные наркотики — сделанные на основе химии. "Винт", "крокодил", спайсы, соли и тому подобные просто уничтожают людей.

Генерал Вячеслав Аброськин. Фото: Г. Лазуренко

Напомним, ранее в Одесской области полиция разоблачила нарколабораторию, которую 35-летний житель Подольска устроил в собственной квартире. Во время обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли почти два килограмма различных прекурсоров. Кроме того, в помещении обнаружили оружие — два переработанных пистолета и более 200 патронов калибра 9 мм.

А львовские копы задержали контрабандиста, поставлявшего наркотики из Европы: опубликованы фото и видео. Как выяснилось, фигурант под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы.

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АВТОР: Корчинский Александр Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.