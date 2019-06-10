"Если люди не идут к культуре, мы принесем культуру к ним", – архитектор Анна Доброва

Соосновательница общественной организации "МістоДія" – о том, как решать проблемы города при помощи искусства

Согласно опросу Центра Разумкова, почти 70% украинцев ни разу не выезжали за границу, а 36% не прочитали ни одной книги за весь 2018-й. "Если люди не идут к культуре, мы принесем культуру к ним", – говорит Анна Доброва, соосновательница общественной организации "МістоДія", которая с 2014-го занимается развитием культурных центров на окраинах Киева.

Я родилась и жила в Киеве, училась в Национальной академии искусства и архитектуры (НАИИА), затем в Венском техническом университете. Там за шесть лет учебы на факультете архитектуры я не сделала ни одного дизайн-проекта. Меня больше привлекала урбанистика (наука, возникшая в начале XX века, изучает развитие города, его инфраструктуры, экологии и культуры, а также их влияние на общество. – Прим. ред.). Даже когда я делала городские строительные проекты в академии, меня интересовал не черный план (цвет строений на макете), а белый, то есть пространство между домами.

Когда начался Майдан, мы с Дмитрием Исаевым, моим другом и партнером, активно участвовали в заграничных протестах. После этого решили вернуться. Первым проектом в Киеве стал ConnecTable (от англ. connect – соединять, table – стол) на Оболони. Идея проста: собрать соседей за длинным модульным столом в одном из дворов и превратить их общее пространство в праздник, организовав кулинарный или культурный мастер-класс. Чтобы воплотить задумку, мы создали "МістоДію".

В 2016-м мы познакомились с художниками Аней Сороковой и Тарасом Ковачем из мастерских "Сошенко 33".

"Сошенко 33" – мастерские молодых художников из НАИИА, расположенные в двухэтажном особняке 1949 года на северной окраине Киева. В 2012-м появились планы незаконной застройки этой территории – 25-этажный ЖК с торговым центром на месте мастерских. Художники и местные защитили их от сноса. Здание мастерских получило статус памятника архитектуры. Сейчас "Сошенко 33" функционирует как культурный центр с программой выставок и воркшопов для художников и простых киевлян.

Это место сразу показалось нам близким. Мы с Димой учились в НАИИА, но не знали о нем. Оно как бы "секретное", имеет свою историю. Нам захотелось помочь в ситуации с застройщиками. Художникам нужен был мастер-план территории для утверждения различных документов. Мы решили сделать его, параллельно организовав двухнедельную архитектурную школу для студентов НАИИА. Проект поддержал Евросоюз через программу "Креативная Европа".

"Креативная Европа" – программа ЕС в области культуры на 2014–2020 годы (будет продлена до 2028-го). С 2015-го программа поддержала 8 украинских проектов на сумму почти 2 млн евро. До 4 июня открыты конкурсы для получения грантов в размере до 100 000 евро для издательств художественной литературы и в сфере аудиовизуального искусства. Осенью планируется 5 грантовых конкурсов в сфере кино, образования и т.п. Детальнее на creativeeurope.in.ua.

Студенты должны были проанализировать пространство "Сошенко 33" и улучшить его. Обучение в школе прошло в июле-августе 2018-го. Общаясь с местными и художниками, студенты определили важные зоны пространства, например, виноградник. Его высадил один из местных, чтобы оплести и украсить забор. Он был разрушен во время перипетий с застройщиками, но виноградник выжил. Студенты предложили соорудить деревянную конструкцию как поддержку для виноградной лозы и подпорку для экрана летнего кинотеатра. Они также сделали круговую деревянную конструкцию, похожую на скамейку, вокруг ствола старой груши. Теперь она используется как лекционный зал под открытым небом или просто как место для посиделок. Но глобально мы ничего не меняли – сразу стало понятно, что это пространство уже самодостаточное. Местные используют его как сад. Художники там работают и проводят свободное время. Например, Тарас Ковач в качестве хобби занимается голубятней. Даже мастер-класс тематический проводил.

С февраля 2018-го я работаю в проекте "МетаЛеб" на фабрике "Промприлад" в Ивано-Франковске. Она производит газовые счетчики и другое оборудование, но функционирует лишь на 10%. Мы пытаемся дать этой полуживой территории второй шанс, проводим там лекции по урбанистике, резиденции для архитекторов, урбан-активистов и даже фестивали. С 10 июня по 14 июля у нас пройдет фестиваль "Сеанс Городского Сканирования". Среди прочего будем обсуждать, как решать проблемы города при помощи искусства. В общем, планов у нас много.

Записала Самира Аббасова

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