Если Павлу Грибу не сделают операцию, он умрет – отец политзаключенного

Павел объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь

Фото: AFP

Если Павлу Грибу не сделают операцию, он умрет – отец политзаключенного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/692/2d2/5c96922d2cf4f.jpg 2019-03-25T15:12:00+02:00 Украина Павел объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь

Отец Павла Гриба, бывший сотрудник ГПСУ Игорь Гриб заявил, что его сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня. Об этом отец политзаключенного заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию – он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что к российской стороне донесли суть ситуации с болезнью – смертельная опасность. Что Павлу нужна операция – донесли", - отметил он.

По его словам, украинский профессор приезжал и разъяснил российским врачам, правоохранителям и другим всю опасность отсутствия необходимой помощи. Он также добавил, что Павел объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь.

"Синдром портальной гипертензии – это неизлечимая врожденная болезнь, которая у Павла с детства. Простыми словами – это букет болезней, обратная вена, которая подает кровь, печень, селезенка, желудок ... Короче это букет", – сказал Гриб.

Он отметил, что из-за этой болезни Павел все время требует постоянной медикаментозной поддержки, постоянной жесткой диеты, нормальных условий жизни и на данный момент – операции, которую ему должны были сделать еще в 2017 году перед похищением.

Отец парня добавил, что есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти Павла.

"Когда к российской стороне это доносишь – они слушают и ничего не делают", - возмутился Гриб.

Он также рассказал, что на последнем судебном заседании Павлу пять раз вызывали "скорую".

"Последний раз, когда приехала скорая, фельдшер сказал, что Павла необходимо госпитализировать, но суд просто проигнорировал это", – отметил отец.

Он заметил, что в России есть специалисты, которые могли бы сделать Павлу необходимую операцию, но российская сторона глуха к мольбам семьи парня.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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