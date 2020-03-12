Если ребенок дома сам на карантине: полиция дала советы родителям

Украинцам напомнили, что надо учитывать, оставляя детей дома "за старших"

На фоне трехнедельного карантина, который ввели в Украине в связи с коронавирусной инфекцией, родителям, которые оставляют своих детей дома одних, следует подойти к этому очень ответственно.

В связи с этим в Национальной полиции Украины советуют родителям при оценке готовности их детей к такому испытанию, учитывать психологическую зрелость ребенка, бытовые навыки и отсутствие проблем со здоровьем.

"Патрульная полиция советует провести оценку среды, в которой вы оставляете ребенка. Не будет лишним спрятать от глаз потенциально опасные или запрещенные для использования предметы (зажигалки, алкоголь, лекарства, химические жидкости, инструменты и т.д.)", – добавили в правоохранительных органах.

Полиция напоминает о важности инструктажа на тему основных правил поведения в быту и недопустимости открывания двери незнакомцам.

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Также украинским мамам и папам рекомендуют:

проверить, знает ли ребенок домашний телефон и телефоны экстренных служб на память, а также на всякий случай их записать;

смоделировать различные ситуации поведения ребенка (незнакомец звонит в дверь, дети зовут играть на улицу, слышно подозрительный запах и другие);

обсудить периодичность связи – например, звонить каждый час или отправить сообщение в мессенджеры;

подготовить для ребенка интересное занятие, чтобы он не скучал в одиночестве;

сложить вместе распорядок дня (график приема пищи, изучение уроков);

рассказать об опасностях интернета и в случае целесообразности ограничить доступ к нежелательным сайтам;

напомнить о правилах или запрете открытия окон и балкона, а также установить перечень разрешенных для использования электроприборов;

попросить ребенка не говорить друзьям и посторонним, о том, что он остался дома один;

договориться, что ребенок не будет отвечать по телефону на звонки от незнакомцев;

заручиться помощью близких или работодателя, чтобы в неотложном случае кто-то из взрослых мог срочно приехать к ребенку.

От качества проведенной подготовки зависит как уверенность ребенка, так и спокойствие самих родителей.

Кроме того, украинцам напомнили об их ответственности перед законом, поскольку именно они понесут ответственность, если с их ребенком в возрасте младше 14 лет что-либо случится или он совершит любое правонарушение.

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Советы родителям также дало Министерство здравоохранения.

Прежде всего, скажите детям, чтобы они не подходили ближе чем на 1 метр к людям, которые кашляют или имеют высокую температуру. Во-вторых, почаще напоминайте им о необходимости мыть руки перед приемом еды и после туалета. Также советуют запретить детям брать еду из большой упаковки или общей посуды (орешки, чипсы, печенье и другие снеки), куда многие засовывают руки. В-третьих, просите детей избегать приветственных объятий и рукопожатий.

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Больше о том, как в стране ввели карантин и к каким последствиям это привело, вы можете узнать в материале "Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент" на сайте "Сегодня".

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