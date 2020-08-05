Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным

Президент Беларуси Александр Лукашенко идет на свой шестой президентский срок. В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы. Во вторник, 4 августа, стартовало досрочное голосование для тех избирателей, которые в воскресенье не смогут отдать свой голос, или не будут находиться по месту жительства.

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Еще никогда к президентским выборам в Беларуси не было приковано такое внимание. В центре этой избирательной кампании – противостояние Лукашенко Кремлю. Сначала была борьба против создания Союзного государства Беларуси и России. На прошлой неделе – масштабные акции протеста оппозиции и громкое задержание 33-х боевиков "Вагнера", которые ехали смотреть на шпили соборов.

Но, что на самом деле скрывается за всем этим? Действительно ли Минск отдаляется от Москвы и стоит на пороге революции? К чему в таком случае готовиться Украине? Об этом сайт "Сегодня" поговорил с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в Беларуси Романом Безсмертным.

Видео: Сегодня

- Результаты президентских выборов в Беларуси, по моему мнению, очевидны. Однако, представим, если бы они проходили честно, Лукашенко бы проиграл?

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- Во-первых, Лукашенко бы не был кандидатом уже давно. Во-вторых, он бы никогда не победил в демократическом обществе, потому что он представляет собой архаическую личность, которая не обладает харизматическими качествами, деспотического характера с параноидальными проявлениями в отдельных сюжетах. Поэтому представить, что в цивилизованной конкурентной политической среде такая фигура побеждает, в нынешнем мире почти невозможно. Трагизм, который Беларусь переживает с Лукашенко, трудно себе представить, что в центре Европы может существовать такое явление. Не только Украина, но и Европа спит по отношению к той трагедии, которая происходит в Беларуси.

Не случайно, что в посттоталитарной стране, при попытках перехода к демократии, появляются такие личности. Тем более, в зоне границы цивилизаций. Все прекрасно знают, что еще в начале прошлого века восточная граница нынешней территории Украины, Беларуси, Балтийских и Скандинавских государств была определена, как следующий цивилизационный рубеж после "Линии Керзона" (условная демаркационная линия, предложенная Джорджем Керзоном, как возможная граница перемирия в войне между большевистской Россией и восстановленной Польской республикой во время Польско-советской войны 1920-1921 годов – Авт.).

Потрясения, которые переживает Украина на Востоке, Беларусь в целом, проблемы, которые возникают в Балтийских государствах в отношениях с Россией, абсолютно закономерное явление. Лукашенко – это порождение прошлого. Это архаичное проявление в нынешнем мире. Почему такая судьба выпала Беларуси? Трудно сказать, но одну причину я назвать могу. Это государство, общество, народ, нация, которая понесла колоссальные людские потери в период Второй мировой войны и тоталитарного режима Сталина. Они соотносятся с теми жертвами, которые понесла Украина в период Голодомора, бесконечных войн, гражданских войн и т.д. Вообще четыре государства Центральной Европе – Польша, Литва, Беларусь и Украина – в своей судьбе почти полностью повторяют судьбу евреев. Только там речь идет о народе и нации, а здесь – о государстве и обществе. И не случайно, многие политологи и историки используют эту параллель.

- Последние события с протестными акциями и задержанием "вагнеровцев" в информационном плане перевернули все с ног на голову. Это была русская спецоперация против Беларуси или попытка Кремля подыграть Лукашенко?

- В этом событии есть несколько аксиоматических вещей, а есть несколько постановочных, на которые я хочу обратить внимание. Когда анализируешь такие случаи, с моей точки зрения, надо всегда подавать несколько вариантов. Во-первых, это действие, которое было направлено ​​не только против Беларуси и белоруса, но и в поддержку Лукашенко. Во-вторых, было ли пребывание в Минске конечным пунктом назначения этих лиц? Могло быть. Конечным пунктом назначения мог быть и Киев, Вильнюс, Варшава, Брюссель, Дамаск...Что угодно, рассматривайте эти варианты. В-третьих, вы, наверное, видели, что во время задержания ("вагнеровцев" – Авт.) показали шеврон. Так вот, хочу сообщить вам, что каска, шеврон, погон, звездочка на погоне – это все военное имущество. Оно может попасть на территорию Беларуси, или нелегально (а в таком количестве – 200 – это уже спецоперация), или с разрешения. Поэтому, когда (при задержании – Авт.) показали шеврон, это мне очень напомнило шеврон Правого сектора в Москве. Это КГБ-шные вещи. Ну и хочу обратить внимание на два факта, которые почему-то выпадают из анализа. Первый – что, якобы, президент Украины давал наводку Лукашенко. А это совсем меняет сценарий поведения. Второй – это реакция Лукашенко. Вспомните его реакцию на взрыв в метро (11 апреля 2011 года – Авт.). Удерживать себя в определенных рамках он может только при условии, если он проинформирован о ходе событий. Поэтому мой вывод: он знал о том, что на территорию Беларуси прибывает такая группа, а игра в цифры – 32 или 200 – только подтверждает, что они знали.

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И еще один аргумент. В демократическом государстве работает система, поэтому первое лицо может и не знать. А в тоталитарном государстве работают индивидуальные связи, где присутствует ежедневный доклад главы КГБ. Поэтому те факты, которые я привел, свидетельствуют о том, что был запущен запасной вариант. Наиболее вероятный для меня вариант, что конечной точкой прибытия этих лиц был Киев – День Независимости. Неслучайно среди этих задержанных людей очень много тех, кто был на Донбассе. А тех, кого не задержали, вероятно и очевидно, что они не были на Донбассе. Этот факт свидетельствует о том, что тысячу километров границы между Украиной и Беларусью – это граница между Украиной и РФ. Впереди учения "Кавказ-2020". Я советую Генштабу, Минобороны, СБУ очень тщательно прорабатывать это направление. Потому что граница не обустроена, из девяти переходов, обустроены только два. На сегодняшний день – это граница массовой контрабанды. А в условиях возникновения вооруженного конфликта – это просто "дыра" в фронте.

- Возможна ли в Беларуси революция? Есть ли риск войны России против Беларуси по украинскому сценарию?

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- В последнее время я очень часто слышу тезис, что, наконец, в Беларуси появилась сильная оппозиция. К сожалению, это не так. Пока мы можем говорить о виртуальности оппозиционной деятельности. Партийные организационные структуры не развиты. Очевидно, что в Беларуси будет кровопролитная эпоха. Лукашенко, вся КГБ-шная и милицейская структура отрабатывает вариант разгрома. Будут ли мелкие или большие протестные акции в день выборов, там никого не интересует. Вспомните 2010 год, когда было где-то 5-7 тыс. протестующих и почти 20 тыс. спецназа. То есть, двойное преимущество. Такой вариант отрабатывается и сейчас. Не случайно КГБ и Следственный комитет более 4-х месяцев собирали по Беларуси старое оружие, различные самодельные огнестрельные устройства. Это делается для того, чтобы после разгрома засеять этим всем площадь, показывая, что, собственно, это то, с чем люди вышли на "майдан". Лукашенко пойдет на все. Кремль пойдет на все, чтобы оставить Лукашенко. Кремлю крайне нужен такой ослабленный президент Беларуси, с которым в мире никто не общается. Поэтому они будут делать его президентом. Однако, отвечая на ваш вопрос, Беларусь "беременна" революцией, и она идет к революции. Другое дело, что, по сравнению с Украиной, украинцы проводили революции против украинской власти. А в Минске белорусы имеют дело с Кремлем напрямую.

- Можно ли говорить о том, что те акции, которые мы сейчас наблюдаем в Беларуси, – это тестирование властью протестного электората?

- Такое тестирование прошло полгода назад, когда Лукашенко боролся против Кремля, который пытался аннексировать Беларусь. Это была легенда, суть которой было выявить лидеров протестного движения. Они были выявлены и не случайно так много людей сейчас арестованы. И не случайно этих людей не допустили к выборам. Угроза аннексии существует. Но это особый вид аннексии, так как Путину не нужен белорус. Ему нужен Лукашенко, который своими руками сдирает последнюю рубашку с белоруса. А то, что мы на сегодняшний день видим, избирательные митинги и т.д., они определенно для Беларуси масштабные. Те встречи, которые происходили в Гомеле, Бресте, Минске, где было до 10 тыс. человек, таких вещей ни Минск, ни Гомель, ни Брест никогда не видели. Вместе с тем надо понимать режим таких акций в Беларуси. Они проходят на окраинах городов. Но как вы с окраины города будете бороться за власть в центре? Однако, Москва бьет очень больно. Она ломает белорусскую оппозицию.

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- Но и в самой России сейчас не все спокойно. Протесты в Хабаровске...Не спланированная ли это спецоперация по тестированию протестного электората?

- Россия всегда взрывалась Степаном Разиным, Емельяном Пугачевым и т.д. И тот, кто анализировал эти вещи, знает, что бунтовали в России казаки, немцы, голландцы, украинцы, национальные окраины...Но в связи с тем, что это империя, столица не жалела ни пуль, ни сил, чтобы подавлять польское, украинское, восстание на Дону. Российская тоталитарная империя, в которую сейчас превращается РФ, будет взрываться такими бунтами. Понятно, что они будут носить современный технологический уровень. Но это для российской империи характерно. Верить в то, что Россия сможет внутренне революционным способом измениться, очень сложно. Почему? Она будет колоться. Россия, как дождевой червь – отрезается и живут две части – как многоголовый змей. Обратите внимание, мы же помогли Москве понять, что это бунт украинцев в Хабаровске...

- Кстати, российские пропагандисты живо обсуждают легенду, что в Хабаровске бунтуют этнические украинцы...

- Вспомните ситуацию с Чечней, или как бунтовал Татарстан. Это классика для российской империи. Взрывы национальных окраин будут потрясать Россию, потому что она живет не по современным человеческим законам. Но, я еще раз говорю, Империя не пожалеет ни пуль, ни сил.

- Какие сценарии Кремль будет применять по отношению к Беларуси? И к чему, учитывая все эти события, готовиться Украине?

- Ситуация выглядит так, что из двух зол – останется Лукашенко или прямая аннексия Кремля – ​​украинское политическое руководство выберет Лукашенко. И оно здесь право, потому что это меньшее зло. Представим вариант, когда в Беларуси побеждает оппозиция. Это значит, что надо ждать прямой войны. А это, в свою очередь, значит, что Центральная Европа просто вспыхнет новой континентальной войной. Если Украина готова идти таким путем и Европа принимает ход событий, то она должна готовиться к этому. Однако я хочу, чтобы все мы прекрасно понимали, что это вопрос времени. Для меня Беларусь – это как лакмусовая бумажка. События в Беларуси будут определять следующие события в отношениях Москва-Киев. И избрание Лукашенко – это только отсрочка. Условно говоря, Украине нужно еще несколько лет, чтобы накопить вооружение, построить систему безопасности, чтобы вместе с союзниками, над чем нужно работать, устоять в войне против Москвы.

Как сообщалось ранее, в Беларуси, где недавно задержали боевиков ЧВК Вагнера, мужчин начали призывать на 25-дневную мобилизацию. Повестки от военкоматов получили жители приграничной с Россией Витебской области.

Напомним, накануне президентских выборов, в Беларуси прошли самые масштабные акции протеста за последние десять лет:

Митинг в Минске

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