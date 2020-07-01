EssayEdge – редакторські послуги при вступі до США

Фахівці EssayEdge знаються на вимогах до вступних есе, нарисів, заяв, додатків та інших документів

EssayEdge – американський сервіс із професійного редагування творів, які необхідні при подачі документів до ВНЗ. Він надає послуги з редагування і коректури текстів, здійснює консалтингову діяльність для абітурієнтів і студентів. Компанія працює з 1997 року, має великий досвід супроводу (стосовно документації й творів) у вступі американців та іноземців до коледжів і університетів США.

Як це працює?

На сайті компанії EssayEdge.com розміщені готові пакети послуг, можна підібрати індивідуальні плани. Треба визначитися зі своєю потребою, зареєструватися на веб-ресурсі, обрати послугу і оплатити її. Одразу після цього розпочнеться робота над проєктом, текстом, який треба завантажити до свого профілю.

В чому перевага EssayEdge?

Сервіс працює більше 20 років, в команді – професіональні редактори нарисів із великим досвідом роботи (середній стаж складає 15 років). Це фахівці різних профілів і спеціальностей (гуманітарні дисципліни, медицина, MBA, юриспруденція тощо). Багато з них працюють в Гарварді, Єльському університеті, Стенфорді та інших американських ВНЗ. Відтак, всі спеціалісти знаються на вимогах до вступних есе, нарисів, заяв, додатків та інших документів.

Компанія працює в режимі 24\7 і встановлює чіткі терміни виконання проєктів. Одразу після оплати і завантаження тексту (одного чи більше, відповідно до пакету послуг), почнеться активна робота. Плюс в тому, що кожен клієнт може сам обрати свого редактора. У кожного з працівників є анкета з указаним стажем, напрямками діяльності, додатково представлена відеопрезентація.

Цей ресурс вигідно виділяється серед інших не тільки оперативністю й високою якістю роботи. Його особливість – консалтинг, який входить до преміум-пакету послуг. Це спілкування з редактором ще на етапі мозкового штурму над створенням тексту. Клієнт отримає цінні поради щодо написання твору, проконсультується після першої правки і другої (за бажання).

Пакети послуг

EssayEdge допомагає випускникам шкіл, студентам ВНЗ, випускникам, аспірантам, здобувачам MBA. Якщо говорити про твори абітурієнтів, до яких найчастіше відноситься есе, то це важлива складова успіху вступного процесу. Клієнт може прочитати блог ресурсу або послухати його додаток-подкаст, це допоможе визначитися з темою, узнати деякі нюанси і секрети. Після написання твору можна обрати одну із трьох програм для його перевірки і корекції:

Proofreading (Коректування). Редактор читає і виправляє текст, не міняючи його зміст і авторський стиль. Відредагований твір супроводжується корисною критикою і коментарями. Standard (Стандарт). Один з найпопулярніших планів, враховує вимоги ВНЗ до есе. Вдосконалений текст має коментарі, дозволяється прислати його на повторну перевірку. All In One (Все в одному). Це всі основні послуги сервісу, можливість перевірки й виправлення більше трьох творів. Надаються коментарі й критика до кожного, можлива повторна перевірка.

Всі три пакети передбачають якісну й швидку перевірку готових текстів, надісланих клієнтом. У випадку із "Коректуванням" і "Стандартом" робота триватиме 24-48 годин, "Все в одному" займає до 7 днів.

В разі, якщо клієнт не встиг написати твір, або потребує із цим допомоги, передбачений пакет Premier (Прем’єр). Робота тут починається з телефонної розмови з редактором, який консультує щодо вибору теми, структури і нюансів твору. Затим клієнт подає твір, обговорює його з редактором. Спеціаліст повністю редагує твір, надає коментарі й допомагає надіслати есе до обраного ВНЗ.

На сайті EssayEdge можна легко знайти всі послуги, умови та ціни. Кожен розділ супроводжується вичерпною інформацію. Допомогу із будь-яким питанням надають менеджери сервісу, які працюють в онлайн-чаті, відповідають за телефоном і на електронні листи.

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