Есть города, где врачей с избытком: глава НСЗУ о ходе медреформы

В ходе медицинской реформы выяснилось, что в Украине немало городов, где не выдержан баланс между числом врачей и пациентов, при этом наблюдается диспропорция именно в сторону медиков.

Об этом председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мы сейчас можем это отслеживать только по договорам. Да, действительно, когда заключается договор с медицинским учреждением, мы видим ситуацию, когда население, которое есть на этой территории, если их разделить на количество врачей, выходит далеко за лимит оптимальной практики. Мы рекомендуем местным властям подумать о том, чтобы увеличивалось количество врачей, так как не будет простого автоматического увеличения лимита", – говорит чиновник.

Он напомнил, что лимит числа пациентов, приходящихся на одного врача взят не с потолка.

"Если у семейного врача – 1800 пациентов, то это оптимальный объем практики, когда пациент может получить вовремя доступ к врачу, не стоять долгое время в очереди, получить качественные услуги. Потому что, когда будет пять тысяч человек, к врачу будет не попасть. Этот лимит организует оптимальную практику. И надо работать над тем, чтобы большинство пациентов выбирали врача, у которого оптимальное или субоптимальное количество", – подчеркнул Олег Петренко.

Глава НСЗУ заметил, что лимит увеличиваться не будет, ведь должен сохраняться баланс между числом врачей и пациентов. Если его не будет – просто не будет возможности предоставить полный объем качественных услуг.

Комментируя вопрос о том, сколько украинцев не смогут подписать декларацию, чиновник рассказал, что сейчас в системе зарегистрировано около 22 тысяч семейных врачей, терапевтов, педиатров.

"Если разделить население Украины, то мы выйдем примерно на 2000. В общем, не очень пропорциональное распространение. Есть города, где врачей с избытком. А есть места, в том числе сельские местности, где их не хватает. Национальная служба не является тем органом, который регулирует это покрытие. В общем, врачи есть, но есть места, где их мало. Это должна быть задача и власти, и Министерства здравоохранения, и Министерства регионального развития, потому что есть программа развития сельской медицины по созданию практик там, где их не хватает. Это совместная работа. Мы бы очень хотели, чтобы врачи были более равномерно распространены, чтобы доступ к ним был лучше и ближе, и мы бы выполняли свою функцию оплаты врачам. Украина находится в такой ситуации, что над этим надо поработать", – подчеркнул Олег Петренко.

Напомним, ранее глава Нацслужбы здоровья объяснил, откуда взялся тариф в 370 грн на пациента. По его словам, общая сумма средств позволяет предоставить тот объем помощи, который гарантирован медикам.

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