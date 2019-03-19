"Есть контакт": бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо боевиков, опубликовано видео

Вместе с блиндажом в огневой точке уничтожены два оккупанта

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook

"Есть контакт": бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо боевиков, опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg 2019-03-19T08:07:53+02:00 Украина Вместе с блиндажом в огневой точке уничтожены два оккупанта

Бойцы ВСУ из состава Объединенных сил на Донбассе уничтожили очередной блиндаж и пулеметное гнездо российских оккупантов.

Об этом офицер ВСУ Александр "Гром" сообщает на своей странице в Facebook, выложив видео уничтожения огневой точки противника.

По его словам, оператор противотанкового ракетного комплекса четко завел "плюшку" прямо в пулеметное гнездо. По данным разведки, два боевика были уничтожены.

"Есть контакт", – прокомментировал увиденное поражение огневой точки противника наблюдатель ВСУ.

К сожалению, офицер украинской армии не уточнил, когда именно и на каком участке фронта произошло это событие.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что ВСУ на Донбассе уничтожили командный пункт боевиков .

Ранее сообщалось, что боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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