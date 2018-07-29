Есть ли угроза Земле: в Украине объяснили опасения ученого из США из-за "планеты" Нибиру

Сегодня, 12:44

Американец сообщал, что приближение мифической "планеты" вызовет на Земле серьезные проблемы

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Загадочная "планета Х" Нибиру, которая якобы взяла курс на Землю, не факт, что существует, поэтому угрозу "конца света" для нашей планеты не стоит воспринимать всерьез.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский ученый, советник председателя Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

Он прокомментировал заявление американского ученого, что Земле грозит серьезная опасность из-за мифической планеты. По его словам, среди людей, и даже ученых, множество легенд об этом планете, но никаких подтверждений ее существования так и нет, а значит и угрозы не может быть.

Кроме того, на катаклизмы на Земле в большей мере влияют Луна и Солнце, а Нибиру здесь ни при чем.

"Это не всегда связано с Нибиру: ее влияние на планету трудно предсказать, так как на Землю наибольшее влияние имеет Солнце, ближайший спутник Луна, а также большие планеты Солнечной системы", – рассказал Кузнецов.

Как сообщалось на днях, скс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической "планеты Х" Нибиру и даже предрек Земле гибель. Он считает, что чудовищная гравитация загадочной планеты вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.

Напомним, еще в 2015 году в небе над США засняли "мифическую планету" Нибиру. В сети появилось видео, автор которого писала, что во время прогулки по дамбе заметила среди облаков таинственный огненный шар неподалеку от Солнца. Мелисса засняла и Луну, доказывая, что спутник Земли в тот момент находился в другой части неба.
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