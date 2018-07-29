Есть ли угроза Земле: в Украине объяснили опасения ученого из США из-за "планеты" Нибиру
Американец сообщал, что приближение мифической "планеты" вызовет на Земле серьезные проблемы
Загадочная "планета Х" Нибиру, которая якобы взяла курс на Землю, не факт, что существует, поэтому угрозу "конца света" для нашей планеты не стоит воспринимать всерьез.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский ученый, советник председателя Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.
Он прокомментировал заявление американского ученого, что Земле грозит серьезная опасность из-за мифической планеты. По его словам, среди людей, и даже ученых, множество легенд об этом планете, но никаких подтверждений ее существования так и нет, а значит и угрозы не может быть.
Кроме того, на катаклизмы на Земле в большей мере влияют Луна и Солнце, а Нибиру здесь ни при чем.
"Это не всегда связано с Нибиру: ее влияние на планету трудно предсказать, так как на Землю наибольшее влияние имеет Солнце, ближайший спутник Луна, а также большие планеты Солнечной системы", – рассказал Кузнецов.
Как сообщалось на днях, скс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической "планеты Х" Нибиру и даже предрек Земле гибель. Он считает, что чудовищная гравитация загадочной планеты вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.
Напомним, еще в 2015 году в небе над США засняли "мифическую планету" Нибиру. В сети появилось видео, автор которого писала, что во время прогулки по дамбе заметила среди облаков таинственный огненный шар неподалеку от Солнца. Мелисса засняла и Луну, доказывая, что спутник Земли в тот момент находился в другой части неба.
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