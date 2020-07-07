Есть одно важное условие: Кулеба рассказал о поездках в Турцию

Министр сам недавно был в этой стране и лично удостоверился, как там все происходит

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как Турция принимает туристов во время пандемии. Украинцам необходимо оформлять страховку, покрывающую лечение возможного заражения коронавирусом. Об этом он сказал на брифинге.

Реклама

По его словам, Турция на данный момент является одним из самых популярных туристических направлений. Министр и сам недавно был в этой стране и рассказал, какие там действуют карантинные правила.

"Вы пересекаете границу, на въезде меряют температуру. Если нет симптомов никаких, вас свободно пропускают, если есть симптомы, вам предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест. Но очень важный элемент – вы должны прилететь со страховкой, которая покрывает случаи COVID-19. То есть если раньше туристы летали с общим полисом, то сейчас нужен тот, который покрывает COVID-19. Удобно то, что купить такой полис можно прямо в аэропорту. Если вы прилетели и у вас не та страховка, вы тут же можете себе оформить новую", – рассказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", в МИД Украины объясняли алгоритм, как планировать путешествие за границу. В ведомстве отметили, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут сами путешествующие.

Также МИД Украины запустил онлайн-карту путешествий за границу во время пандемии. Это сделано для того, чтобы можно было легче планировать свои путешествия: человек сможет четко понимать – куда он может вылететь и какие условия в принимающей стране.

Видео: МИД Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама