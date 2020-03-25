Есть три варианта: Кабмин готовится принять решение по ограничениям в Украине

В Украине 3 апреля истекает срока карантина, но вряд ли все закончится

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании рассмотрит варианты дальнейших ограничительных мер в Украине по предотвращению распространению коронавируса.

Об этом рассказал в комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко.

По его словам, с целью локализовать и остановить распространение вируса у правительства есть три варианта ограничительных мер.

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"Правительство изучает различные варианты. И введение чрезвычайного положения, и расширение чрезвычайной ситуации на всю страну, и продление карантина", – сказал Дехтяренко.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта

Напомним, в Украине введен карантин до 3 апреля. При этом уже в 10 областях введены режимы чрезвычайной ситуации из-за вспышек заражений COVID-19. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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