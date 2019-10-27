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Есть угроза, что Россия объявит в розыск украинских моряков – адвокат

27 октября, 16:37

Моряки сейчас остаются в статусе обвиняемых в России

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Адвокат освобожденных из российского плена украинских военных моряков Николай Полозов опасается, что Россия может объявить его подзащитных в розыск. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – сказал он.

Также Полозов напомнил, что моряки сейчас остаются в статусе обвиняемых в России. Их дело находится в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

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"После освобождения моряков было принято решение расформировать команду адвокатов, дальше этим делом занимаюсь я. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые негативные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", – пояснил адвокат.

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Фото: Reuters/Christian Hartmann

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

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