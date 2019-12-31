"Это ад на Земле": освобожденный украинец рассказал о тюрьме боевиков

Эдуард Алоян. Скриншот

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Бывший узник боевиков Эдуард Алоян, который был освобожден в рамках нового обмена пленными, рассказал, что сидеть в тюрьме у боевиков – это то же самое, что быть в аду. Об этом он рассказал после своего освобождения.

Он рассказал, что задержан был в 2018 году в Луганской области и арестован на "измену родине". В то же время он отказался сказать, что его заставили подписать боевики.

Также бывший пленник отметил, что сейчас, после освобождения, переживает второе рождение, чувствует себя свободно.

"Все время, в любое время, ты живешь в страхе. Да, когда тебя осудили, тебя уже никто не бьет, лояльно к тебе относятся, но все равно — это ад на Земле, это тюрьма, тем более — особо опасный режим", – сказал Алоян.

Он поблагодарил руководство страны за спасение и заявил, что дальше намерен жить в свободной Украине.

Как известно, Эдуард Алоян проживал в оккупированном Алчевске Луганской области, где и был похищен вооруженными неизвестными лицами, одетыми в военную форму, в марте 2018 года.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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