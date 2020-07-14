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"Это будет братоубийственная война": Ляшко рассказал, как власть хочет забрать у крестьян землю, подняв налоги

14 июля, 14:19

Игорь Рец Игорь Рец

Ляшко отметил, что власть вытесняет единоличников, чтобы восстановить монопольное положение крупных землевладельцев

Новые налоги заставят людей отказаться от своих паев, убежден Олег Ляшко. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя.

"Власть хочет ввести плату по 6000 гривен с гектара. Это они рассказывают, что все должны платить налоги. А на самом деле, они хотят добить единоличников. Почти 5 миллионов крестьян в Украине сами обрабатывают землю – не сдают ее в аренду. Они хотят в этих 5000000 человек забрать землю. Представьте себе: неважно заработал ты или не заработал, посеял на том паи или не сеял, ежегодно с гектара 6000 гривен отдай. Средний пай – 2-4 гектара. Вот 18-24 тысяч в год надо отдать непонятно за что. А в основном владельцы паев – пенсионеры ", – заявил лидер Радикальной партии.

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Ляшко отметил, что власть вытесняет единоличников, чтобы восстановить монопольное положение крупных землевладельцев.

"Это делается, чтобы убить единоличников, забрать у них землю для олигархов. Вот цель власти: добить фермеров единоличников, добить село и отдать даром землю олигархам, которые потом за миллиарды ее продадут. Я категорический противник этой политики. Потому что это, фактически , братоубийственная война на селе. Я не допущу этой войны, раскола и убийства села ", – подытожил политик.

Ранее Олег Ляшко призвал власти дать государственную помощь фермерам, как это сделали в Евросоюзе.

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Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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