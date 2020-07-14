"Это будет братоубийственная война": Ляшко рассказал, как власть хочет забрать у крестьян землю, подняв налоги

Новые налоги заставят людей отказаться от своих паев, убежден Олег Ляшко. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя.

"Власть хочет ввести плату по 6000 гривен с гектара. Это они рассказывают, что все должны платить налоги. А на самом деле, они хотят добить единоличников. Почти 5 миллионов крестьян в Украине сами обрабатывают землю – не сдают ее в аренду. Они хотят в этих 5000000 человек забрать землю. Представьте себе: неважно заработал ты или не заработал, посеял на том паи или не сеял, ежегодно с гектара 6000 гривен отдай. Средний пай – 2-4 гектара. Вот 18-24 тысяч в год надо отдать непонятно за что. А в основном владельцы паев – пенсионеры ", – заявил лидер Радикальной партии.

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Ляшко отметил, что власть вытесняет единоличников, чтобы восстановить монопольное положение крупных землевладельцев.

"Это делается, чтобы убить единоличников, забрать у них землю для олигархов. Вот цель власти: добить фермеров единоличников, добить село и отдать даром землю олигархам, которые потом за миллиарды ее продадут. Я категорический противник этой политики. Потому что это, фактически , братоубийственная война на селе. Я не допущу этой войны, раскола и убийства села ", – подытожил политик.

Ранее Олег Ляшко призвал власти дать государственную помощь фермерам, как это сделали в Евросоюзе.

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