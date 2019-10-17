"Это маразм": экс-генпрокурор "разложил по полочкам" закон о защите обличителей коррупции

Святослав Пискун уверен, что в нынешних реалиях "изобличители" будут договариваться с коррупционерами

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Глава союза юристов Украины, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун жестко раскритиковал утвержденный в четверг, 17 октября, Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции". Как разъяснил Святослав Пискун в комментарии сайту "Сегодня", в том виде, в котором закон принят, он работать не будет. К тому же, по его словам, по многим позициям он противоречит существующему законодательству.

"Во-первых, если говорить о выплатах обличителям коррупции, то нужно понимать, что речь идет о 10% не к заявленной сумме, а к сумме ущерба, установленной судом. Но это не важно. Гораздо более важным в законе является то, что анонимам дали право сообщать о преступлении. Мы это проходили в советские времена. И даже тогда от такой практики отказались. Потому что рассмотрение анонимок занимало 60% рабочего времени правоохранительных органов и работников правоохранительной системы. При этом в 90% случаев анонимные заявления не подтверждались", – сказал Святослав Пискун.

По его словам, также закон не коррелируется с законодательством, согласно которому каждое сообщение о преступлении вносится в Единый реестр досудебных расследований, после чего, собственно и начинается расследование любого преступления.

"То есть можно прогнозировать, что количество начатых уголовных производств возрастет в десятки раз. Равно как и закрытых затем без результата. Но где взять столько работников правоохранительных органов? Это маразм. Эти анонимки, жалобы затянут в пропасть правоохранительную систему. Сотрудники будут тысячами увольняться, поскольку невозможно будет работать на результат", – сказал Святослав Пискун.

Также экс-генпрокурор отметил, что на данный момент в Криминальном кодексе существует статья 383 о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, однако новый закон эту статью игнорирует (соответствующие правки не были одобрены парламентом, – ред).

Кроме того экс-генпрокурор выразил сомнения в эффективности нормы закона о выплатах разоблачителям денежного вознаграждения.

"Никто за 10% не будет разоблачать коррупцию. В украинских реалиях он (разоблачитель, – ред) пойдет с материалами к коррупционеру и предложит ему вместе работать за 20%", – отметил Пискун.

Экс-генпрокурор также выразил мнение, что борьбу с коррупцией следует активизировать, предоставив необходимые полномочия НАБУ, ГБР, прокуратуре и т.д. По словам Святослава Пискуна, Союз юристов предлагал представителям новой власти профессиональную помощь в работе над законопроектами, касающимися реформирования правоохранительных органов и судебной системы, однако эта помощь оказалась невостребована.

"Мы направляли письмо руководству парламента, предложив свою помощь. У нас есть ученые, специалисты, судьи, прокуроры, полицейские, проработавшие в правоохранительных органах десятки лет и готовых бесплатно помочь власти создать действенное законодательство. Но это оказалось ненужным", – констатировал Святослав Пискун.

Напомним, в первом чтении Верховная Рада приняла президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции 13 сентября. За него проголосовали 283 народных депутата.

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