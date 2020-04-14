Это не последний пожар в Чернобыльской зоне: как радиация от пожаров будет влиять на украинцев

В литре молока больше цезия, чем в дыму от чернобыльского пожара, говорит радиобиолог

В Чернобыльской зоне отчуждения 10 дней не прекращались пожары. Огня уже нет, тлеет лесная подстилка, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. За два дня все обещают потушить.

Пожары в Зоне отчуждения случаются ежегодно. Но таких масштабов еще не было: огонь добрался до Припяти, ЧАЭС и Чернобыля. Рыжий лес практически выгорел. По предварительным оценкам, сгорело 30 тыс. га.

Это не первый и не последний пожар в Зоне отчуждения. Из-за климатических изменений пожары будут происходить все чаще. К чему готовиться Украине и как огонь в радиоактивных лесах повлияет на украинцев, узнавал сайт "Сегодня".

"Это самый крупный пожар в Чернобыльской зоне"

Огонь вплотную приблизился к атомной электростанции, Припяти и Чернобылю, но не зашел в города. Пламя было совсем рядом с хранилищами отработанного радиоактивного топлива.

"Пожары в Зоне отчуждения происходят каждый год. Но таких, как сейчас, еще не было", – говорит Сергей Зибцев, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров.



Пожары вблизи г. Припять за 07-13 апреля 2020. Карта: NASA FIRMS

На 14 апреля огня в Зоне отчуждения нет, сообщают в ГСЧС. Тлеет только трава, и чтобы ее потушить, надо два дня. Но вскоре в Госагентстве по управлению Зоной отчуждения заявили, что выявлены два новых возгорания в с. Кривая Гора и на станции Янов.

По своим масштабам пожар может стать самым крупным, считает Сергей Зибцев. Все – из-за глобального потепления.

"В Украине меняется климат, и погодные условия такие, как на юге Франции. Но во Франции и Португалии уже есть опыт тушения крупных лесных пожаров. В Украине нет людей, которые видели подобное – это первый опыт. Наши противопожарные службы нацелены на небольшие пожары – 100-300 га. Соответственно, нет ничего, чтобы гасить такие пожары: информационного обеспечения, связи, координации, порядка тушения. В Чернобыле нет никакой инфраструктуры – там непроходимые заросли, и для техники приходится расчищать дорогу. Это самая сложная ситуация в Украине", – рассказал руководитель Восточноевропейского центра мониторинга пожаров.

Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения. Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву. Но в Зоне отчуждения этого делать как раз не рекомендуется, поскольку радиоактивные частицы могут подняться из земли, где находятся уже 34 года.

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Радиоактивность молока выше, чем пожара в Чернобыле

Пожар в Чернобыльской зоне не скажется на здоровье украинцев. Концентрации радионуклидов за счет рассеивания в атмосфере слишком маленькие, чтобы влиять на человека, говорит Валерий Кашпаров, радиобиолог, директор Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии.

"С точки зрения радиоактивности, пожар в Чернобыльской зоне не влияет на людей. Концентрации радионуклидов очень маленькие: за счет разбавления в атмосфере они не превышают тысячной доли беккерель в кубическом метре. Например, в молоке, которое вы покупаете в магазине, десятая доля беккереля. Если вы выпиваете литр молока, то в организм поступит больше цезия, чем чернобыльского цезия, который летел во время пожара. Поэтому для жителей Киева никакой опасности нет. А вот с точки зрения воздействия на здоровье самого дыма – ничего хорошего в этом нет, но это не связано с радиоактивностью", – поясняет радиобиолог.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области В тренде На телеканале "Украина 24" – премьера новой программы "Украина с Тиграном Мартиросяном"

Самые большие дозы радиации получают участники пожаротушения, которые близко к огню. Тем не менее там больше опасности тоже представляет сам дым, а не радиоактивные аэрозоли в воздухе. Рыжий лес уже горел в 2015 и в 2016 году. Тогда провели исследование, которое показало, что в Чернобыльской зоне человек получает одинаковое количество радионуклидов как до пожара, так и во время пожара, отмечает Кашпаров.

"Влияние радионуклидов, которые поднимаются в воздух, ничтожно мизерно в сравнении с облучением от того, что лежит на земле. Внешняя доза всегда будет больше, чем то, что вы можете вдохнуть даже у фронта огня. Главную опасность представляет сам дым и условия во время пожаротушения. К сожалению, техническое обеспечение пожарных и лесников в Зоне отчуждения очень слабое, и об этом мы не раз говорили правительству", – говорит радиобиолог.

Что касается хранилищ с отработанными ядерными отходами – им тоже ничего не угрожает. Хранилище "Подлесное", которое находилось ближе всего к огню, представляет собой несгораемую железобетонную конструкцию. Плюс в радиусе 100 метров от него лес специально вырубили для избежания пожара, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Еще одно хранилище ХОЯТ-1, которое находится на территории ЧАЭС, тоже в полной безопасности – любые возгорания там исключены. Третье хранилище – ХОЯТ-2 – вообще пока не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС и обнесено забором.

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Это не первый и не последний пожар в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне возникают ежегодно. Последний крупный пожар был в 2015 году. Тогда, по оценкам Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, сгорело 10 тыс. га леса.

"В 1992 году сгорело 17 тысяч га. Пожары были в 2003-м, 2007-м, 2015-м, в 2016-м. В 2017 году горел Рыжий лес и в 2018-м тоже был пожар. В 2015 году была максимальная площадь, которая выгорела за раз – 10 тыс. га. Нынешний пожар охватил более 20 тыс. га, думаю, может быть 30 тыс. га. То есть в два-три раза больше", – говорит Зибцев.

Фото: REUTERS/Stringer

Как и сейчас, в 2015-м пожар тушили 300-400 пожарных, около 100 единиц техники, из которых три самолета и два вертолета. Арсений Яценюк, на тот момент премьер-министр Украины, тогда отмечал, что "у нас катастрофическая ситуация с техникой, если нужно иметь в Украине как минимум 12 вертолетов для службы по чрезвычайным ситуациям, а у нас их два... ". С 2015 года ничего не изменилось.

Следующий пожар в Чернобыльской зоне может возникнуть через неделю, прогнозирует Сергей Зибцев:

"У нас обычно пожары начинаются после 20 апреля. То есть через 10 дней нужно ожидать вторую волну. До этого времени должны сработать содержатели – это госпредприятие "Северная пуща". За 10 дней их надо обеспечить резервами, которых у них нет, набрать пожарных. Нужно предоставить поддержку лесничествам, которые находятся по периметру Чернобыля, чтобы они не допустили пожары. Сейчас надо планировать, чтобы до 20 апреля была полная готовность. Нужно обеспечить патрулирование полиции, нужна полная мобилизация".

Напомним, 6 апреля полиция Киевской области установила виновника масштабного пожара в Чернобыльской зоне. Как оказалось, он в трех местах поджег мусор и траву, но потом не смог потушить костер. 13 апреля полицейские поймали еще одного поджигателя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС. Мужчина дома сжигал мусор, потом остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Из-за этого произошло возгорание сухостоя.

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