Более 4 тысяч пневмоний за неделю: в Минздраве сделали тревожное заявление из-за коронавируса

В Украине в последнее время вместе с количеством зараженных коронавирусной инфекцией возросло и число пневмоний. В многих из этих случаев воспаление легких было осложнением COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Реклама

По его словам, в середине апреля в стране фиксировали около 5 тысяч пневмоний. Из-за введения карантина их число упало практически вдвое. Но уже сейчас эти показатели возросли – теперь в Украине обнаруживают более 4000 пневмоний за неделю.

"Основная часть – это осложнения от коронавируса. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем украинцам: COVID-19 – это не шутки, это не игрушки. Это очень серьезная болезнь. Задумайтесь о своем здоровье, своей жизни, здоровье своих близких. И пользуйтесь всеми рекомендациями Минздрава", – обратился глава Минздрава к украинцам.

Также он призвал людей придерживаться рекомендаций Минздрава.

В тренде Коронавирус в Украине: число новых зараженных резко снизилось

Реклама

"Поверьте, это не трудно просто пользоваться маской во всех местах большого скопления людей: когда вы заходите в транспорт, в здание, в спортзал, в ТРЦ, любой магазин. Придерживайтесь социальной дистанции, это просто 1,5 м друг от друга. И пользуйтесь антисептиками", – добавил он.

Отметим, что темп распространения коронавируса после длительных антирекордов в Украине снизился. За прошлые сутки, 28 июня, в стране обнаружили 646 новых инфицированных.

Напомним, в Украине в последние две недели стремительно росло число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Иногда за сутки коронавирус диагностировали у более чем 1100 украинцев. Из-за этого власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама