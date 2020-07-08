"Это не только пневмония": врач из Луцка рассказал об особенностях коронавируса

Медик рассказал о течении болезни и предупредил о последствиях, исходя из своего опыта

Несмотря на распространения коронавируса в Украине и смерти более 1200 человек, многие не верят в то, что инфекция несет реальную опасность для жизни.

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Чтобы переубедить "маловеров", заведующий инфекционным и пульмонологическим отделениями Волынской областной больницы Олег Яковенко в своем Facebook объяснил, в чем заключается угроза COVID-19.

Медик описал течение болезни у разных пациентов, сопутствующие заболевания и методы их лечения.

"Сегодня мир разделен на тех, кто верит в COVID-19 и нет, на тех, кто переболел COVID-19 и еще нет, на тех, кто занимается этой проблемой и нет. Болеют все – молодые и старые, бедные и богатые, учителя и священнослужители, медики и все остальные социальные слои населения", - отметил Яковенко.

Врач признался, что "больше всего жаль сознательных людей, независимо от социального статуса, которые заболели или умерли от COVID-19 из-за "беспечных маловеров в шорах".

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В первую очередь медик отметил, что коронавирус – "это не только пневмония", и основным клиническим проявлением является не только пневмонит.

"Как показал собственный опыт, мы сталкиваемся с очень большим количеством внелегочных проявлений и осложнений, которые ассоциированы с коронавирусной инфекцией как с триггерным фактором", – подчеркнул врач, добавив, что в первую очередь таковыми являются "патологии, связанные со сбоем в работе системы гемостаза".

По его словам, "чаще всего среди внелегочных проявлений – острое или обострение хронической сердечно-сосудистой патологии: острый инфаркт миокарда и пневмония, нестабильная стенокардия, тромбоэмболия легочной артерии, легочный тромбоз, нарушение мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, поражения кожи, нарушение менструального цикла у женщин".

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"Представьте, что у 49% наших больных с коронавирусом – некомпенсированный сахарный диабет, в том числе впервые обнаруженный, в том числе не только у больных с лишним весом, который осложняет течение заболевания", - подчеркнул врач.

Яковенко также отметил "большую долю неврологических расстройств в виде аносмии, дисгевзии, нарушений сна, ипохондро-депрессивных состояний, панических расстройств или агрессивного поведения" на фоне "гипоксического состояния, которое не знаешь, как лечить".

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"Ведущее место также занимают поражения желудочно-кишечного тракта: желудочно-кишечные расстройства в виде тошноты, рвоты, боли в животе, редким стулом со специфическим запахом иногда до обезвоживания, малиновый "ковидный" язык, гепатит, обострение хронической болезни почек и почечной недостаточности и многое другое", – добавил медик.

По его опыту, самым страшным для пациентов является то, что болезнь оставляет после себя неконтролируемые осложнения на длительное время с отдаленными последствиями неизвестного характера и необходимостью длительной легочной и психологической "реабилитации, которую нам еще нужно научиться проводить".

Напомним, ранее двое врачей из Черновцов рассказали об осложнениях коронавируса, которые возможны у тех, кто перенес болезнь. Специалисты предупредили, что после выздоровления "вернуться к нормальной жизни удастся не всем".

Сообщалось также, что премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Между тем в Ивано-Франковске городские больницы приостановили прием пациентов с коронавирусом – временно их будут принимать в областных медучреждениях.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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