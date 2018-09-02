"Это не украинский кризис": в МИД сделали замечание всемирно известному СМИ
Замечание касалось материала BBC World о похоронах главаря боевиков "ДНР" Захарченко
Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сделала замечание всемирно известному телеканалу BBC World за использованную им формулировку "украинский кризис" в отношении инициированной Россией войны на востоке Украины.
Соответствующее сообщение она обнародовала в своем микроблоге в Twitter.
"Уважаемый BBC World, это не украинский кризис. Это российская агрессия против Украины. Репортажи должны основываться на фактах", – написала Беца, комментируя статью BBC "Украинский кризис: массовое посещение похорон донецкого повстанца Захарченко".
Как известно, 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.
На похороны боевика согнали работников предприятий разных отраслей, пенсионеров, студентов и школьников.
Гроб с телом Захарченко был захоронен на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка. Захоронение было произведено рядом с могилами других главарей боевиков – Арсена Павлова (позывной "Моторола") и Михаила Толстых (позывной "Гиви"), тоже уничтоженных в результате подрывов соответственно в октябре 2016-го и феврале 2017-го.
Подробнее читайте в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
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