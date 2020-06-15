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Это недопустимо: Минобразования сделало резкое заявление по ВНО

15 июня, 19:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

И.о. министра Мандзий напомнила о важности проведения внешнего независимого оценивания

Отмена внешнего независимого оценивания, что ранее допустил главный санитарный врач Виктор Ляшко, недопустима, потому что эти тесты являются единственным механизмом прозрачного поступления в вуз.

Об этом 15 июня заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, пообещав, что украинским абитуриентам обеспечат безопасные условия сдачи ВНО.

"Министерство, украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача и гибко реагируют на данные от Минздрава по эпидемиологической ситуации", – заверила Мандзий.

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Она уверяет, что все пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. А готовность пунктов тестирования контролируется Госпродпотребслужбой.

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На сайте МОН утверждают, что тестирование проводить безопасно, поскольку будет контролироваться соблюдение рекомендаций по допуску к ВНО и требований к пунктам тестирования, задействованы меры по недопущению скоплений людей, осуществлено сопровождение медиков и Национальной полиции, а также привлечены инструкторы не из групп риска.

"Отмена ВНО недопустима. ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления. Много усилий при подготовке к ВНО приложили не только ученики, но и их родители и учителя. Другие способы оценки – например средний балл свидетельства о среднем образовании – нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО", – добавила Мандзий.

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Напомним, проведение основной сессии ВНО в Украине запланировано на 25 июня-17 июля.

А вот пробное тестирование, которое как правило сдается за месяц до основного, в Украине запретили из-за эпидемии коронавируса.

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