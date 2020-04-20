Это недопустимые вещи: Степанов объяснил уменьшение роста пациентов с COVID-19

Уменьшение количества зараженных коронавирусом за последние сутки, 19 апреля, связано с тем, что некоторые области не подали информацию о заболевших. Об этом во время брифинга в понедельник, 20 апреля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки совершено 1988 исследований методом ПЦР. Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, на Пасху уменьшилась, но и с другой стороны, за минувшие сутки семь областей не подали ни одной информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному сантиарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации, с чем это связано, и после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы", – сказал Степанов.

Напомним, Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов отметил, что этим препаратом пользовались при лечении от вируса Эбола, но, по его словам, результаты были "не слишком хорошие".

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Кроме того, сообщалось, что пик заболеваемости на COVID-19 и смертности от него в Украине ожидается в начале мая. Главным критерием, смягчать ли карантин и когда, станет эпидемическая ситуация после Пасхи и майских праздников.

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