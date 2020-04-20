Это недопустимые вещи: Степанов объяснил уменьшение роста пациентов с COVID-19

Уменьшение количества зараженных коронавирусом за последние сутки, 19 апреля, связано с тем, что некоторые области не подали информацию о заболевших. Об этом во время брифинга в понедельник, 20 апреля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки совершено 1988 исследований методом ПЦР. Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, на Пасху уменьшилась, но и с другой стороны, за минувшие сутки семь областей не подали ни одной информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному сантиарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причину этой ситуации, с чем это связано, и после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы", – сказал Степанов.
Напомним, Украина хочет закупить в США препарат для лечения коронавируса. Глава МОЗ Максим Степанов отметил, что этим препаратом пользовались при лечении от вируса Эбола, но, по его словам, результаты были "не слишком хорошие".
Кроме того, сообщалось, что пик заболеваемости на COVID-19 и смертности от него в Украине ожидается в начале мая. Главным критерием, смягчать ли карантин и когда, станет эпидемическая ситуация после Пасхи и майских праздников.
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