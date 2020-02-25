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"Это огромное изменение": ВСУ весной перейдут на новую структуру

25 февраля, 18:08

Украинские военные уходят от постсоветской структуры Вооруженных сил

Вооруженные силы Украины ориентировочно в марте начнут переход на новую структуру, отвечающую стандартам НАТО. Об этом заявила на мероприятии "Форум реформ: на пути к Вильнюсу" заместитель министра обороны Алина Фролова.

По ее словам, осталось только принять последний закон, правда, не уточнила, какой именно.

"Но на данный момент все готово к тому, чтобы фактическое изменение структуры и изменение структуры управления произошло. Мы ждем только последний закон, который, как только разблокирован будет парламентом, мы ожидаем, что будет проголосован. Потому что дата этих изменений планировалась в 2021 году. Мы перенесли их на более ранний этап и надеемся, что где-то в марте мы сможем фактически изменить структуру Вооруженных сил. Это огромное изменение", – сказала Фролова.

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Замминистра отметила, что украинских военных ждет переход от постсоветской структуры Вооруженных сил на современную структуру, которая отвечает стандартам НАТО. Это дает ВСУ возможность быть совместимыми со стандартами Североатлантического альянса, который внедряет другие принципы управления, применения и генерирования сил, добавила она.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ. Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк рассказывал, что для достижения стандартов НАТО в ВСУ офицеры учат английский язык. На сегодняшний день сотни военных проходят курсы. Он объяснил, почему это важно.

Смотрите также видео полного интервью с министром обороны на телеканале "Украина 24", где он рассказал о призыве на срочную службу, военных городках по НАТОвским стандартам и многое другое:

Видео : Украина 24

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НАТО ВСУ украинская армия Алина Фролова

Источник: Интерфакс-Украина

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