"Это полная сказка": в США ответили на инициативу забрать инструкторов, чтобы Россия вывела войска с Донбасса

Фото: пресс-служба Минобороны Украины

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Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен уже отмечал, что инициатива главы парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко о выводе американских инструкторов с территории Украины в обмен на вывод российских нерегулярных военных формирований из оккупированных территорий – нереальна. Мысль Расмусена подтвердил и бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью "Сегодня". По его мнению, такой "маневр" вряд ли поможет остановить войну.

"Прежде всего, нужно сказать, мы (инструкторы США – Ред.) здесь по приглашению. Мы не вторгались. Поэтому, это не равнозначные вещи. Во-вторых, опять-таки, мы в Украине по приглашению. Если украинское правительство скажет: "Большое спасибо, сейчас у нас все хорошо"... Это мы, канадцы, британцы, поляки, литовцы – все сейчас помогают украинцам. Я также хочу отметить, что мы многому научились у украинских солдат. Я имею в виду, что в меня никогда не стреляли русские. Я никогда не был под русским огнем. От украинских солдат мы много узнали о том, как действовать, как выжить в этой среде, когда работают русские электронные средства ведения войны, русские дроны, русская артиллерия, русские гибридные методы", – отметил Ходжес.

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Он подчеркнул, что военные США и не только многому научились и очень уважают украинских солдат, которые остановили русских.

"Представления некоторых о том, что здесь нет русских солдат, а есть какие-то сепаратисты или "нерегулярные военные формирования", это полная сказка. Всем известно, что каждый офицер, командир батальона и т. д. – все они русские офицеры, с неограниченными пополняемыми запасами (военной техники и боеприпасов – Авт.), которые идут через неконтролируемый участок границы. Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил. Украина остановила их", – подчеркнул генерал США.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил": интервью с Беном Ходжесом".

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что разработка плана обороны Украины, который будет представлен в следующем году, продолжается – ведется оборонный анализ и анализ безопасности контекста.

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