"Это смертный приговор": отец Павла Гриба прокомментировал решение российского суда

Игорь Гриб подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора его сыну

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.

"Это смертный приговор": отец Павла Гриба прокомментировал решение российского суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg 2019-03-22T14:38:00+02:00 Украина Игорь Гриб подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора его сыну

Отец Павла Гриба, бывший сотрудник ГПСУ Игорь Гриб, прокомментировал сегодняшнее решение суда в России, который приговорил его сына к шести годам тюрьмы "за призывы к теракту в Сочи", сравнив его со смертельным, передает "112 Украина".

"Это вполне прогнозируемо, мы и не рассчитывали на какой-то оправдательный приговор. Шесть лет, то, что просил прокурор, суд вполне удовлетворил просьбу прокурора", - сказал он.

При этом отец украинца подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора.

"Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок – это автоматически вынос смертельного приговора", – добавил он.

Комментируя информацию о голодовке Павла, его отец сказал, что ее объявление ускорит смерть: "Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три – не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет".

По его словам, российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции Павлу Грибу, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.

"Сына я последний раз видел перед похищением 24 августа 2017 года, то есть 19 месяцев назад. Ехать в Ростов-на-Дону, в Российскую Федерацию, я не мог, поэтому я его вижу только, как и вы, по телевизору", - рассказал Гриб-старший, добавив, что за время незаконного ареста сына было получено всего лишь одно письмо от него.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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