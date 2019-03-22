"Это смертный приговор": отец Павла Гриба прокомментировал решение российского суда
Игорь Гриб подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора его сыну
Отец Павла Гриба, бывший сотрудник ГПСУ Игорь Гриб, прокомментировал сегодняшнее решение суда в России, который приговорил его сына к шести годам тюрьмы "за призывы к теракту в Сочи", сравнив его со смертельным, передает "112 Украина".
"Это вполне прогнозируемо, мы и не рассчитывали на какой-то оправдательный приговор. Шесть лет, то, что просил прокурор, суд вполне удовлетворил просьбу прокурора", - сказал он.
При этом отец украинца подчеркнул, что не имеет иллюзий относительно апелляции и пересмотра приговора.
"Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок – это автоматически вынос смертельного приговора", – добавил он.
Комментируя информацию о голодовке Павла, его отец сказал, что ее объявление ускорит смерть: "Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три – не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет".
По его словам, российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции Павлу Грибу, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.
"Сына я последний раз видел перед похищением 24 августа 2017 года, то есть 19 месяцев назад. Ехать в Ростов-на-Дону, в Российскую Федерацию, я не мог, поэтому я его вижу только, как и вы, по телевизору", - рассказал Гриб-старший, добавив, что за время незаконного ареста сына было получено всего лишь одно письмо от него.
Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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