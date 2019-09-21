"Это снимает с России ответственность", – американский политик рассказал об опасности "формулы Штайнмайера"

По его мнению, Россия "вырвала" два пункта из Минских соглашений без всякого контекста

/ Фото: Голос Америки

Бывший чиновник Пентагона и старший исследователь института Байдена Майкл Карпентер считает, что "формула Штайнмайера" несет угрозу Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

По его мнению, она делает подконтрольных России террористов стороной, с которой Киев должен вести переговоры. И это позволяет Российской Федерации снять с себя ответственность за действия на Донбассе.

Реклама

"Главное то, что она вырывает два элемента из контекста Минских соглашений февраля 2015 и продвигает эти два пункта без всякого контекста, других предпосылок, ключевых для выполнения соглашений, к примеру, прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, отвод российских боевиков. Ничего из этого не входит в "формулы Штайнмайера" – только свободные выборы и особый статус. Это опасно, ведь это снимает с России ответственность. Как провести свободные выборы на оккупированных территориях? Чтобы это сделать, необходимо получить доступ от боевиков так называемых ДНР и ЛНР, а это значит, что Украина должна обсуждать условия проведения выборов напрямую с террористами ДНР и ЛНР, вместо России. Поэтому Россия больше не несет ответственности за свои действия и продолжение военной оккупации Украины", – сказал Карпентер.

В тренде Ближайшая ночь будет очень холодной: когда в Украине снова потеплеет

Напомним, в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама